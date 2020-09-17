В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»

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«Северный поток — 2» составит конкуренцию американскому сланцевому газу и уже существующим газопроводам, а также сделает Германию более независимой от влияния США — такова «подоплёка» проекта. Об этом в интервью RT заявил депутат Европейского парламента от Германии Максимилиан Крах.
В Европарламенте рассказали о «подоплёке» «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«У него есть политическая подоплёка. Во-первых, проект составит конкуренцию американскому сланцевому газу, а также уже существующим газопроводам, идущим через Украину и через Польшу», — сказал он.

Как отметил парламентарий, если «Северный поток — 2» заработает, то взимание транзитных пошлин, которые приносят доход Украине и Польше, больше не будет «таким прибыльным делом».

«Во-вторых, налаживание экономических связей между Германией и Россией в энергетической сфере сделает Германию более независимой от влияния США. И это нежелательно для тех, кто грезит об американской империи по обе стороны Атлантического океана», — добавил он.

Говоря о резолюции Европарламента по ситуации с Алексеем Навальным, он назвал произошедшее очередной возможностью «для продвижения антироссийской повестки».

«Я следил за ходом дискуссий, особенно по «Северному потоку — 2», которые проводились внутри американской делегации Европарламента на протяжении месяцев. И при каждой нашей встрече я спрашивал у представителя США, почему они вводят незаконные санкции в отношении третьих сторон. Ответ всегда один и тот же: «Наше правительство сделает всё возможное, чтобы остановить этот проект». Когда перед тобой стоит ясная цель — остановить проект, ты будешь использовать любую возможность этого добиться», — добавил депутат.

По словам Краха, «этот неясный инцидент», который произошёл с Навальным, «стал одной из возможностей по продвижению их повестки».

«Так что ещё в самом начале было очевидно, что этим шансом воспользуются», — заявил он.

17 сентября Европейский парламент утвердил резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным.

В документе содержатся призывы ввести против России санкции, провести международное расследование и остановить строительство «Северного потока — 2»

Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин, ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» не будет означать отказа от транзита газа через Украину. 

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