В НАТО призвали дать международную реакцию на инцидент с Навальным

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Ситуация с Алексеем Навальным является нарушением международного права и нуждается в сильной международной реакции. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая по видеосвязи на форуме по трансатлантической безопасности в Вашингтоне.
В НАТО призвали дать международную реакцию на инцидент с Навальным
  • Reuters

«Это было нападение не на одного человека, а на фундаментальные демократические права, это также серьёзное нарушение международного права… Поэтому требуется сильная международная реакция», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Он также призвал Россию провести «полное и прозрачное расследование» произошедшего.

2 сентября Берлин сообщил, что результаты исследования показали наличие в образцах, взятых у Навального, вещества из группы «Новичок».

Столтенберг по итогам заседания НАТО по ситуации с Навальным призвал Россию раскрыть ОЗХО информацию о программе «Новичок». 

15 сентября постпредство России при ЕС направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации вокруг Навального, указав на ряд нестыковок.

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