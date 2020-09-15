Россия направила ЕС вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным

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Постпредство России при Евросоюзе направило в Европарламент письмо с вопросами по ситуации с Алексеем Навальным, указав на ряд нестыковок.
Россия направила ЕС вопросы о нестыковках в ситуации с Навальным
  • Reuters

«Не являясь экспертами в области токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам относительно этого дела», — говорится в сообщении постпредства.

В документе приводятся девять вопросов. Первый из них: есть ли какой-то смысл для российских властей «отравить» Навального боевым нервно-паралитическим веществом в городе с полумиллионным населением и затем сделать всё возможное, чтобы отпустить его на лечение в Германию, где «Новичок» может быть идентифицирован?

Также дипломаты недоумевают, почему Берлин проявляет такое сопротивление в ответ на просьбу предоставить компетентным органам результаты анализов или просто опубликовать их, если он настолько уверен, что речь идёт об отравлении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал главу МИД ФРГ Хайко Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным.

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил неуместность голословных обвинений.

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