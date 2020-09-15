Лавров призвал Мааса отказаться от политизации ситуации с Навальным

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону двустороннее взаимодействие на фоне ситуации вокруг Алексея Навального, сообщает пресс-служба российского МИД.

«В фокусе внимания находились вопросы состояния и перспектив российско-германских отношений, а также выстраивания двустороннего и международного взаимодействия на фоне ситуации вокруг Навального», — говорится в сообщении.

Как отмечается, с российской стороны была подтверждена готовность к сотрудничеству и вновь было указано, что в Москве продолжают ждать реакции компетентных органов ФРГ на направленные запросы Генпрокуратуры об оказании правовой помощи.

Лавров призвал коллегу отказаться от дальнейшей политизации ситуации, подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном отметил неуместность голословных обвинений в связи с ситуацией вокруг Навального.