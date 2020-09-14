Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном отметил неуместность голословных обвинений в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.
Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального
  • РИА Новости

«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ходе беседы было заявлено о необходимости передачи германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживания совместной работы с российскими врачами.

Как сообщалось, Макрон заявил, что России следует внести ясность в вопросе проведения расследования по ситуации с Навальным.

Ранее в ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях.

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