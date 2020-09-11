Лавров прокомментировал письмо ФРГ в ОЗХО по ситуации с Навальным

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал письмо касательно якобы отравления Алексея Навального «Новичком», направленное Германией в Организацию по запрещению химического оружия.

Как он рассказал, 3 сентября было объявлено, что Германия направила официальное письмо в ОЗХО и что «она будет добиваться каких-то действий от секретариата организации».

«Мы ознакомились с этим письмом. В нём только заявлено, что, по убеждению германских экспертов, имело место отравление и что использовался так называемый «Новичок». Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Китая Ван И.

Министр добавил, что Россия заинтересована «если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает».

По его словам, постпред России несколько раз обращался к руководителям секретариата ОЗХО.

«Все разы, включая вчера вечером, ему сообщили, что никаких иных коммуникаций, которые содержали бы факты, на основе каковых утверждается об отравлении, в эту организацию не поступало», — заявил Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что не исключают новых запросов российских правоохранительных органов в Германию касательно ситуации вокруг Навального.