Лавров прокомментировал письмо ФРГ в ОЗХО по ситуации с Навальным

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал письмо касательно якобы отравления Алексея Навального «Новичком», направленное Германией в Организацию по запрещению химического оружия.
Лавров прокомментировал письмо ФРГ в ОЗХО по ситуации с Навальным
  • РИА Новости

Как он рассказал, 3 сентября было объявлено, что Германия направила официальное письмо в ОЗХО и что «она будет добиваться каких-то действий от секретариата организации».

«Мы ознакомились с этим письмом. В нём только заявлено, что, по убеждению германских экспертов, имело место отравление и что использовался так называемый «Новичок». Каких-либо иных коммуникаций между Берлином и ОЗХО не было», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Китая Ван И.

Министр добавил, что Россия заинтересована «если не напрямую, то хотя бы через ОЗХО получить те данные, которые германская сторона почему-то так тщательно скрывает».

По его словам, постпред России несколько раз обращался к руководителям секретариата ОЗХО. 

«Все разы, включая вчера вечером, ему сообщили, что никаких иных коммуникаций, которые содержали бы факты, на основе каковых утверждается об отравлении, в эту организацию не поступало», — заявил Лавров.

Ранее в Кремле заявили, что не исключают новых запросов российских правоохранительных органов в Германию касательно ситуации вокруг Навального.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить