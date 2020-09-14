Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Навального

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Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась ситуация вокруг Алексея Навального.
Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Навального
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Как указал глава Франции в разговоре, России следует внести ясность в вопросе проведения расследования по ситуации с Навальным.

«Необходимо, чтобы Россия прояснила ситуацию в ходе тщательного и прозрачного расследования», — сказал он.

Вместе с этим он добавил, что французская сторона «разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнёров» о применении «вещества «Новичок».

Ранее в ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях.

2 сентября в Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

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