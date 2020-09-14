Макрон обсудил с Путиным ситуацию вокруг Навального
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Как указал глава Франции в разговоре, России следует внести ясность в вопросе проведения расследования по ситуации с Навальным.
«Необходимо, чтобы Россия прояснила ситуацию в ходе тщательного и прозрачного расследования», — сказал он.
Вместе с этим он добавил, что французская сторона «разделяет на основе собственных исследований выводы ряда европейских партнёров» о применении «вещества «Новичок».
Ранее в ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях.
2 сентября в Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.