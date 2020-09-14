В ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях

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Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы «Новичок».
В ФРГ заявили об исследовании проб Навального в трёх лабораториях
  • РИА Новости

«Федеральное правительство вместе с Францией и Швецией попросило других европейских партнёров о независимой перепроверке немецких данных на основе новых проб господина Навального. Теперь имеются результаты этих проверок в специальных лабораториях Франции и Швеции, и они доказывают немецкие данные», — цитирует РИА Новости заявление правительства ФРГ.

Ранее страны G7 выпустили заявление по поводу ситуации с Навальным. В нём они призвали Россию прояснить, кто ответственен за ситуацию с Навальным, и привлечь виновных к ответственности.

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