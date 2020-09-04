В НАТО призвали Россию раскрыть ОЗХО данные о программе «Новичок»

НАТО призывает Россию раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о программе «Новичок». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Североатлантического совета по ситуации с Алексеем Навальным.

«Те, кто виновны в данном нападении, должны быть привлечены к ответственности и должны предстать перед судом. Мы также призываем российские власти обеспечить полное раскрытие информации о программе «Новичок» и предоставить эту информацию Организации по запрещению химического оружия», — сказал он.

По его словам, в НАТО желают Навальному полного и скорейшего выздоровления.

«Мы высказываем слова сочувствия в его адрес и в адрес его семьи. Союзники по НАТО продолжат консультации и рассмотрят последствия этого инцидента», — добавил Столтенберг.

Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал «Россия 24».

Ранее стало известно, что послы стран — членов НАТО проведут 4 сентября встречу в связи с ситуацией вокруг Навального.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».