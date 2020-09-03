Послы стран НАТО обсудят ситуацию с Навальным 4 сентября
- Reuters
Как уточняется, после заседания будет сделано заявление для прессы.
📣#NATO Secretary General @jensstoltenberg will address the press after the meeting of the North Atlantic Council at Ambassadorial level on the #Novichok attack on Alexey Navalny tomorrow around 12.30pm.— Oana Lungescu (@NATOpress) September 3, 2020
The event will be live-streamed on NATO website.
➡️https://t.co/K0IWmgc6SZpic.twitter.com/IcPtxbtddx
2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления. В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.
20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.
Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.