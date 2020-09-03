Послы стран НАТО обсудят ситуацию с Навальным 4 сентября

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Послы стран — членов НАТО проведут встречу 4 сентября, в пятницу, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Соответствующее объявление опубликовала пресс-секретарь альянса Оана Лунгеску.
Послы стран НАТО обсудят ситуацию с Навальным 4 сентября
  • Reuters

Как уточняется, после заседания будет сделано заявление для прессы.

2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой отравления. В российском посольстве призвали не политизировать инцидент.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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