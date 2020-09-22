Нарышкин назвал «главную мишень» Запада в ситуации с Навальным

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российская разведка фиксирует, что одной из главных мишеней кампании западных стран по ситуации с Алексеем Навальным является «Северный поток — 2».

Он отметил, что СВР зафиксировала высокую активность некоторых стран Запада «по раскручиванию так называемого дела Навального».

«Становится всё более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является «Северный поток — 2», — цитирует его РИА Новости.

Глава СВР добавил, что США крайне важно добиться закрытия этого проекта, ставящего под вопрос планы Белого дома нарастить поставки американского сжиженного природного газа в Европу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также он выразил надежду, что Германия придёт к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным, или «из-за реальных последствий для безопасности в связи с зависимостью от российского газа».