Нарышкин назвал «главную мишень» Запада в ситуации с Навальным

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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что российская разведка фиксирует, что одной из главных мишеней кампании западных стран по ситуации с Алексеем Навальным является «Северный поток — 2».
Нарышкин назвал «главную мишень» Запада в ситуации с Навальным
  • РИА Новости

Он отметил, что СВР зафиксировала высокую активность некоторых стран Запада «по раскручиванию так называемого дела Навального».

«Становится всё более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является «Северный поток — 2», — цитирует его РИА Новости.

Глава СВР добавил, что США крайне важно добиться закрытия этого проекта, ставящего под вопрос планы Белого дома нарастить поставки американского сжиженного природного газа в Европу.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». 

Также он выразил надежду, что Германия придёт к такому же мнению из-за того, что произошло с Навальным, или «из-за реальных последствий для безопасности в связи с зависимостью от российского газа».

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