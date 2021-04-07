«С такими подходами Вашингтону там делать нечего»: в МИД выступили против включения США в нормандский формат

Соединённым Штатам Америки нечего делать в «нормандском формате», учитывая применяемые ими подходы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее на Украине неоднократно выступали за присоединение Вашингтона к переговорному процессу по Донбассу. В свою очередь, в российской Госдуме подчеркнули, что Киев высказывается за присоединение США к переговорам «нормандской четвёрки», поскольку считает, что Вашингтон способен оказать давление на Париж и Берлин. По мнению экспертов, переговоры по Донбассу с участием США могут быть полезны из-за влияния, оказываемого американцами на Украину, но не в рамках уже устоявшихся переговорных площадок.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков негативно высказался об украинской инициативе по присоединению к «нормандской четвёрке» Соединённых Штатов Америки.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате», — сказал он в беседе с РИА Новости.

В беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркнул, что именно Вашингтон диктует Киеву модель поведения.

«Естественно в Европе уже понимают, что США втягивают их в неблаговидные дела. Сегодня и Макрон, и Меркель смотрят по-другому на Зеленского, он не является самостоятельным. Такое отношение видят в Киеве, поэтому там стараются привлечь США, чтобы они повлияли на Германию и Францию», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что Украина могла бы давно урегулировать ситуацию в Донбассе мирным путём, выполнив минские договорённости, но США нужен активный конфликт.

«Какими бы ни были варианты, Киев отказывается от минского формата, нормандского формата и так далее», — добавил Водолацкий.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак также заявил о бессмысленности привлечения США к переговорному процессу в нормандском формате.

«С США нужно вести переговоры, потому что они имеют колоссальное влияние на Украину и на европейских участников, но это будет совсем другой формат переговоров, и к «нормандской четвёрке» и переговорному процессу в Минске, это не будет иметь отношения», — подчеркнул собеседник RT.

Reuters

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За последние месяцы украинские официальные лица неоднократно выступали с инициативами по подключению США к переговорам по Донбассу.

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский указывал, что Джо Байден «понимает украинский менталитет», знает Украину лучше, чем Дональд Трамп, и поможет в урегулировании конфликта в Донбассе.

Чем обусловлена такая позиция, украинский лидер не пояснял. Однако напомним, что в период президентства Барака Обамы Байден курировал украинское направление и неоднократно посещал страну.

А в 2019 году на фоне набиравшей обороты предвыборной кампании в США разразился крупный скандал, который обернулся процедурой импичмента в отношении Трампа из-за телефонного разговора с Зеленским. 45-го президента США тогда обвинили в якобы попытке оказать давление на своего коллегу, чтобы тот дал ход расследованию в отношении компании Burisma, в совет директоров которой ранее входил Хантер Байден, сын Джо Байдена. В феврале 2020-го Трампа оправдали в рамках процедуры по отстранению от власти.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выражал надежду на то, что при администрации Джо Байдена отношения между Киевом и Вашингтоном будут развиваться в ритме «рок-н-ролла».

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В феврале вице-премьер Украины Алексей Резников предложил подключить США и Польшу к переговорам по Донбассу. В марте бывший президент Украины, а ныне представитель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за присоединение Вашингтона к переговорному процессу.

На этом фоне в Донбассе возросло число нарушений перемирия. В Киеве возложили вину за эскалацию на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики, а также Россию. При этом в ДНР и ЛНР указывали, что именно украинская сторона несёт ответственность за рост напряжённости, обстреливая и минируя территории.

Наряду с этим Владимир Зеленский и Дмитрий Кулеба в телефонных разговорах с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявляли о якобы «военной активности» России возле украинских границ и подрыве Минских соглашений.

Между тем 6 апреля Сергей Рябков рассказал о состоявшихся контактах с Вашингтоном по Донбассу. По его словам, коллегам из США «исчерпывающим образом» изложили суть происходящего в регионе. Также Рябков отметил, что Москва не собирается давать какие-либо дальнейшие объяснения американской стороне по этому вопросу, в том числе из-за «тональности» диалога, навязываемого американцами.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что разочарован позицией Запада во главе с США, которые поддерживают действия Киева по наращиванию военного контингента у линии соприкосновения в Донбассе. В этой связи глава внешнеполитического ведомства также призвал партнёров по нормандскому формату — Францию и Германию — безотлагательно «привести в чувство» коллег из Киева.