В Донецкой области при обстреле с дрона погиб четырёхлетний ребёнок

3 апреля 2021 года украинская сторона нарушила режим перемирия и открыла огонь по окраинам Донецкой области. ВСУ обстреляли жилые районы с применением тяжёлых вооружений и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате взрыва одного из боеприпасов во дворе жилого дома в посёлке Александровское погиб четырёхлетний ребёнок, его 66-летняя бабушка получила ранение.

Около трёх часов дня Владик Шихов играл во дворе своего дома, когда, по данным Народной милиции ДНР, началась атака ВСУ — один из беспилотников сбросил взрывное устройство, которое упало во двор жилого дома.

В момент взрыва месте с Владиком во дворе находилась его бабушка Наталья Терентьева. Внук погиб у неё на глазах, сама женщина получила осколочные ранения. Она вспоминает, что после взрыва увидела страшную картину: взрывной волной мальчику оторвало конечности.

«И ничего больше я не помню, всё. Чтобы понять, надо действительно пройти через это, — рассказала Наталья Ивановна. — Очень тяжело каждый день заходить в этот двор, зная, что вот там погиб твой внук».

Владика похоронили 5 апреля. Проститься с малышом пришли десятки человек из близлежащих домов.

3 апреля представили СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон) заявили, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Донецкой области. За последние несколько недель это уже второй случай гибели мирного жителя от обстрелов со стороны украинских силовиков.