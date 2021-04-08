В Берлине сообщили детали переговоров Меркель и Путина

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В правительстве Германии сообщили о телефонных переговорах канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, в ходе которых они обсудили ситуацию на востоке Украины.
В Берлине сообщили детали переговоров Меркель и Путина
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства ФРГ.

«Предметом разговора было, помимо прочего, усиленное российское военное присутствие в районе восточной Украины», — заявили в кабмине Германии.

В Берлине также утверждают, что Меркель «потребовала свернуть это военное усиление» с целью достижения деэскалации ситуации.

Ранее в Кремле сообщили, что в ходе переговоров с Меркель Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Также лидеры «выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что Москва не планирует вмешательство в конфликт на юго-востоке Украины, но внимательно отслеживает ситуацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что российские вооружённые силы «находятся там на территории России, где это признано необходимым и целесообразным».

Он также подчеркнул, что «Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы».

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