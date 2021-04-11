«Инструмент влияния на западных партнёров»: как на Украине вступает в силу закон о референдуме

В воскресенье, 11 апреля, вступает в силу закон «О всеукраинском референдуме». Накануне он был опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос Украины». Инициативу Владимир Зеленский обещал принять первым делом ещё во время своей избирательной кампании. Он также заявлял о планах вынести на общенародное голосование вопросы о рынке земли и членстве в НАТО. Однако, как напоминают эксперты, в реальности по этим темам глава государства предпочёл не советоваться с гражданами: Киев уже делает шаги для вступления в альянс, а резонансный закон о земле был одобрен в 2020 году, несмотря на большое число несогласных. Аналитики полагают, что киевские власти и в дальнейшем вряд ли допустят, чтобы ключевые проблемы решались путём плебисцита.

На Украине вступает в силу закон «О всеукраинском референдуме». Накануне, 10 апреля, его текст опубликовала официальная газета Верховной рады «Голос Украины».

Эту инициативу президент Владимир Зеленский внёс в парламент в июне 2020-го, а в январе текущего года Рада одобрила законопроект. В его поддержку высказались 255 парламентариев при необходимом минимуме 226 голосов. 8 апреля 2021 года Зеленский подписал документ.

Согласно этому закону, инициатором проведения референдума может выступать президент или парламент. Кроме того, 15-я статья закона предусматривает, что инициировать плебисцит могут и представители общества, если им удастся собрать как минимум 3 млн подписей граждан Украины, имеющих право голоса. При этом подписи в поддержку референдума должны быть собраны не менее чем в двух третях областей и как минимум по 100 тыс. подписей в каждой из них.

Украинцы голосуют на избирательных участках

globallookpress.com

© Mykola Tys

Закон допускает, чтобы референдум проводился и в электронном формате, однако для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

На всенародное голосование можно будет вынести целый круг тем, включая вопрос об изменении территории. При этом, как отмечает портал «СТРАНА.ua», в ходе рассмотрения закона депутаты так и не приняли поправку о том, что менять территорию страны можно только в сторону её увеличения. В соответствующей статье самого закона этот момент не уточняется.

Кроме того, закон позволяет выносить на референдум вопрос об отмене уже принятых законов и инициировании новых, а также о внесении поправок в Конституцию.

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За один раз на голосование может выноситься не более одного вопроса. Если то или иное предложение было поддержано в ходе плебисцита, заново проводить голосование по этому же вопросу можно лишь через три года. Если же инициатива была отвергнута, то вновь вынести её на референдум разрешается через год.

При этом законом запрещается выносить на всеукраинский референдум инициативы, которые могут противоречить Конституции и нормам международного права.

Также не получится вынести на голосование предложения, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение её государственного суверенитета и территориальной целостности, а также создание угрозы национальной безопасности, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Кроме того, референдум не может затрагивать вопросы бюджетной политики, налогов, амнистии и те функции, которые отнесены к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В случае военного или чрезвычайного положения на Украине или в отдельных её местностях проведение всеукраинского референдума запрещается.

Голосование считается состоявшимся, если явка составит не менее половины избирателей, имеющих право голоса. Результаты референдума имеют обязательный, а не консультативный характер.

Инструмент прямой демократии

Стоит отметить, что ранее на Украине не было закона, определяющего механизм проведения всеукраинского или местного референдума. Такая ситуация сложилась из-за того, что в начале 2018 года Конституционный суд страны признал не соответствующим главному документу страны закон «О всеукраинском референдуме» от 2012 года. А действовавшая до него инициатива от 1991 года утратила силу после утверждения закона 2012-го.

Принятие нового закона о референдуме было одним из главных обещаний Зеленского во время его предвыборной президентской кампании. В программе кандидата говорилось, что он намерен принять эту инициативу в первоочередном порядке после своего вступления в должность.

Однако на деле выполнение этого обещания затянулось: президент внёс законопроект в Раду лишь через год после прихода к власти.

Примечательно, что к тому моменту Зеленский уже подписал резонансный законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, против которого, согласно опросам, выступала большая часть населения и решение о котором как раз и предлагалось вынести на референдум. За несколько месяцев до принятия закона о земле Киевский международный институт социологии опубликовал данные, согласно которым 62% граждан проголосовали бы против законопроекта, если бы по этому поводу был организован плебисцит.

Владимир Зеленский на инаугурации

Reuters

© Vladyslav Musiienko/Ukrainian Governmental Press Service

Стоит отметить, что даже после утверждения закона о референдуме Радой Зеленский не торопился подписывать его, притом что согласно Конституции президент обязан сделать это в течение 15 дней после получения документа либо вернуть его в парламент для повторного рассмотрения. У украинского лидера же на это ушло больше двух месяцев.

Как полагают политологи, закон был принят лишь через два года после прихода Зеленского к власти, поскольку в Киеве опасались, что оппозиция может инициировать референдум по ряду «неудобных» вопросов, в том числе по земельной реформе.

«Опереться на решение населения»

Ещё один вопрос, который Зеленский многократно обещал вынести на референдум, — вступление Украины в НАТО. Однако эксперты не ожидают, что такое голосование состоится в обозримой перспективе.

«Основная задача, под которую закон принимался, — вступление в НАТО. Однако сейчас маловероятно, что власти Украины решатся вынести подобный вопрос на референдум, поскольку последние социологические опросы свидетельствуют, что это не самая популярная идея в обществе. Даже если по результатам референдума окажется, что большинство населения за вступление в альянс, это будет выглядеть неубедительно», — сказал в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Кроме того, как отмечают эксперты, такое голосование не имело бы смысла, поскольку ещё при Петре Порошенко в начале 2019 года в Конституцию были внесены поправки, закрепляющие курс Украины на вступление в Североатлантический альянс и ЕС.

Помимо этого, киевские власти и без всякого референдума активно предпринимают шаги для вступления в альянс, в частности добиваются получения плана действий по членству в блоке.

Военные НАТО на учениях на Украине

globallookpress.com

© U.S. Army

Согласно опросам, в украинском обществе нет консенсуса о членстве в альянсе. В 2020 году фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии провёл исследование. Согласно его результатам, лишь 42% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО. За внеблоковый статус выступают 34% респондентов. Ещё 11% украинцев и вовсе высказались за военный союз с РФ.

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Как полагает источник RT в офисе президента, киевские власти могут использовать гипотетическое голосование по НАТО в качестве рычага давления на переговорах с ЕС и США.

«Это один из инструментов влияния на западных партнёров. Например, граждане Украины могут выразить нежелание присоединяться к НАТО или выполнять любые другие решения. Владимир Зеленский в этом случае не несёт никакой ответственности: он может всегда напомнить европейцам и американцам, что он обязан учитывать мнение народа», — говорит источник.

Схожей позиции придерживается и доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. При этом он отметил, что вопрос о НАТО Зеленский может попытаться использовать и для давления на Россию.

«Ему нужно опереться на решение населения, которое с помощью референдума продемонстрировало бы желание вступить в НАТО, ориентацию на вхождение в евро-атлантические военные структуры. Зеленский хочет надавить на российскую сторону в этом процессе, поскольку знает, что для России неприемлема смена нейтрального статуса Украины. К тому же таким образом Зеленский пытается не допустить отказа Запада в вопросе включения Украины в НАТО», — подчеркнул Межуев в беседе с RT.

В то же время аналитики полагают, что Киев вряд ли передаст в руки народа право решать такой принципиальный вопрос, как вступление в НАТО. Так, Борис Межуев считает, что нынешний киевский режим не способен провести честный референдум по этому вопросу, поскольку большая часть жителей Украины может высказаться против вступления в альянс, что станет приговором всему политическому курсу, начатому Украиной после «евромайдана». То же самое касается и других чувствительных для Киева тем, например закона о рынке земли.

«Можно ожидать, что гипотетический референдум пройдёт нечестно, он не будет отражать реальное распределение сил», — резюмировал Межуев.