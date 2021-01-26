Верховная рада приняла закон о всеукраинском референдуме

Верховная рада приняла президентский законопроект о всеукраинском референдуме, передаёт телеканал «112 Украина».

Сообщается, что документ поддержали 255 депутатов. Теперь его должен подписать президент Владимир Зеленский.

Согласно инициативе, предметом референдума могут быть вопросы общегосударственного значения, внесение изменений в Конституцию, утверждение ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории страны, прекращение действия закона или отдельных его положений.

Предусматривается возможность электронного голосования.

Осенью 2020 года на Украине прошёл всеукраинский опрос, инициированный Зеленским, в ходе которого граждане поддержали четыре из пяти его инициатив.