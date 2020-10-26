Появились первые результаты всеукраинского опроса Зеленского

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Telegram-канал «Команда Зеленского» опубликовал первые результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.
Появились первые результаты всеукраинского опроса Зеленского
  • Reuters

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что было обработано 74% анкет. Согласно полученным данным, украинцы поддержали четыре из пяти инициатив Зеленского.

За пожизненные сроки для коррупционеров высказались 82,97% участников опроса, за сокращение депутатов до 300 — 89,60%, за легализацию медицинского каннабиса — 64,88%, за обращение к странам Будапештского меморандума — 74,21%.

Неоднозначные результаты были получены по вопросу, касающемуся создания свободной экономической зоны на Донбассе. В данном случае отметку «за» поставили 46,70%, а «против» — 46,48% респондентов.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал все пять вопросов, которые планировалось вынести на всеукраинский опрос в день местных выборов — 25 октября.

При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что результаты всеукраинского опроса, который был запланирован на 25 октября, не будут иметь прямых юридических последствий.

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