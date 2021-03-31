Бесконечное противостояние: как США собираются помогать Украине в борьбе с коррупцией

США намерены активизировать помощь Киеву в борьбе с коррупцией и в проведении реформ. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. По мнению аналитиков, в США и Европе недовольны тем, что администрация Владимира Зеленского не добилась значительных успехов в этом вопросе. На Западе уже не раз напоминали, что коррупция — одна из основных причин, по которым Украину не спешат принимать в ЕС и НАТО.

Вашингтон намерен активизировать отношения с Украиной для оказания помощи Киеву в борьбе с коррупцией и в проведении реформ. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам прошедшего в понедельник телефонного разговора помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.

«Салливан подтвердил, что Соединённые Штаты продолжают поддерживать суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины в условиях продолжающейся агрессии. Также он сообщил о приверженности администрации Байдена активизации нашего (США и Украины. — RT) стратегического партнёрства в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ, которые обеспечат народу Украины справедливость, безопасность и процветание», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

При этом украинской отчёт по итогам этой беседы был гораздо более подробным.

Так, согласно украинской версии, Андрей Ермак рассказал Салливану о ситуации с безопасностью на линии разграничения в Донбассе, отметив при этом увеличение «числа нарушений режима прекращения огня и количества погибших».

Глава офиса украинского президента также сообщил, что Киев рассчитывает на получение плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Андрей Ермак

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Руководитель офиса главы украинского государства также подчеркнул, что благодаря поддержке США Украина уже получила статус партнёра с расширенными возможностями НАТО (EOP) и рассчитывает на получение плана действий по членству в альянсе (ПДЧ). Он подчеркнул, что Украина остаётся форпостом демократического мира на востоке Европы и платит за это высокую цену, в частности теряя жизни лучших своих граждан», — сообщается на сайте украинского президента.

В ответ Салливан якобы заверил Ермака в готовности США помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО. При этом данное утверждение содержится только в украинском пресс-релизе — Белый дом на этот счёт никаких комментариев не давал.

В ходе беседы Ермак также отметил, что США могли бы сыграть более активную роль «в продвижении мирных переговоров относительно прекращения войны в Донбассе», указано на сайте президента Украины. Он также поблагодарил Вашингтон «за предоставление важной помощи в сфере безопасности, которая способствует усилению обороноспособности Украины», и за поддержку реформы украинских армии и флота.

Отсутствие прогресса и реформ

Как отмечают эксперты, в релизе Белого дома не случайно основной упор делается на активизации борьбы с коррупцией. В последнее время Запад регулярно критикует украинское руководство за медленные темпы реформ и коррумпированность.

Так, Европейский парламент в феврале 2021 года констатировал, что коррупция тормозит реформы на Украине, а конституционный кризис представляет собой угрозу способности президента и Верховной рады проводить реформы.

В резолюции ЕП отмечается, что потенциал реформ не реализуется, в том числе, из-за институциональных проблем, внутренней нестабильности и отсутствия политической решимости обеспечить полную независимость судебных и экономических институтов.

Кроме того, европарламентарии констатировали отсутствие прогресса в деолигархизации страны, поскольку олигархи все ещё имеют сильное влияние на украинскую экономику и политику, в частности, на СМИ, судебную и правоохранительную системы.

В документе подчёркивается, что уровень политической, технической и финансовой поддержки со стороны ЕС будет зависеть от того, в какой степени Украина выполняет свои обязательства.

При этом ЕС уже на протяжении нескольких лет оказывает Украине поддержку в борьбе с коррупцией. С 2017 года на Украине действует программа ЕС по борьбе с коррупцией (The EU Anti-Corruption Initiative (EUACI). В 2020 году программа получила новое финансирование на четыре года в размере €22,9 млн. В её задачи входит помощь украинским властям и общественным организациям в проведении реформ.

По мнению экспертов, на Западе крайне недовольны тем, что при Зеленском отсутствует какой-либо прогресс в борьбе с коррупцией и в проведении реформ. При этом аналитики полагают, что в Европе и США могут не в полной мере понимать украинские реалии.

Владимир Зеленский

Reuters

© Kevin Lamarque/Pool

«Коррупция для Украины — это системная вещь, без неё сложно представить эту страну. Государственность как явление там отсутствует, если нет коррупции. Бороться с коррупцией — значит бороться с Украиной. Американцы в своём содействии борьбе с коррупцией занимаются странной работой, и ничего, естественно, не получается. Потому что коррупция сопротивляется», — сказал в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Стоит отметить, что коррумпированность украинских институтов власти мешает стране вступить в НАТО. В начале марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина пока не соответствует критериям вступления в данный военный блок, в том числе из-за коррупции.

«Украине и Грузии необходимо соответствовать стандартам НАТО для этого. Мой главный посыл — им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией. И мы помогаем им в проведении реформ», — сказал он.

Несмотря на это, Киев регулярно поднимает тему вступления в НАТО. 20 марта вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев рассчитывает получить от НАТО ответ на запрос о получении плана действий по членству в Североатлантическом альянсе. По её словам, Киеву это необходимо, чтобы понимать, в каком ключе участники блока видят сотрудничество с украинской стороной в ближайшее десятилетие.

Ранее в том же месяце Стефанишина заявляла, что Украина готова получить план действий по членству в НАТО.

При этом эксперты полагают, что на самом деле в Киеве понимают, что шансов добиться вступления в НАТО у Украины крайне мало.

«Упоминание Ермака о вступлении Украины в НАТО — это ритуальная вещь, она необходима для внутреннего политического поля, чтобы показать, что они не одиноки, что существует возможность каким-то путём приобщиться к НАТО. Для украинских властей крайне важна такая пропагандистская имитация деятельности», — сказал Суздальцев.

Личный контакт

Стоит отметить, что по итогам переговоров Ермака и Салливана вновь нет ясности в вопросе о возможных сроках проведения телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Как отмечают аналитики, отсутствие личных контактов между двумя лидерами также может свидетельствовать о том, что в Вашингтоне недовольны работой Зеленского.

При этом Киев активно демонстрирует заинтересованность в организации личной беседы двух лидеров.

Ещё в декабре 2020 года Владимир Зеленский заявлял, что надеется на помощь избранного президента США Джо Байдена в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. А в начале февраля Зеленский и вовсе заявил, что ждёт приглашения в Белый дом.

«Я думаю, что обязательно буду приглашён президентом Байденом в Белый дом, и с удовольствием приму это приглашение. Я считаю, что у нас есть много, о чём не только можно говорить, но и нужно многое сделать», — приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Украинский лидер отметил тогда, что его встреча с Байденом стала бы символичной.

«И я думаю, что приглашение, наша встреча с президентом США — это символ и ответ на все те вопросы, которые были от вас с самого начала о том, чего ожидает Украина от Соединённых Штатов, воспринимают ли Соединённые Штаты Украину как партнера, мы выйдем на другой уровень наших отношений, смогут ли Соединённые Штаты помочь закончить войну в Европе», — сказал Владимир Зеленский.

Отсутствие у Байдена намерения переговорить с Зеленским активно обсуждалось в украинских СМИ. Прояснить ситуацию пришлось пресс-секретарю украинского лидера Юлии Мендель. В марте она заявила, что президенты до сих пор не пообщались, поскольку для переговоров необходимо подготовить «платформу».

Джо Байден

Reuters

© Jonathan Ernst

Кроме того, она отметила, что телефонной беседе лидеров якобы препятствует тот факт, что Байден до сих пор до конца не сформировал свою администрацию. При этом, как отмечают эксперты, данный факт не помешал ему пообщаться с рядом глав государств, в том числе России и Китая.

Ситуацию прокомментировали и в МИД Украины. В начале февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дата телефонного разговора президентов Украины и США пока не определена, поскольку американский лидер «очень сосредоточен» на других вопросах.

Сам Зеленский в начале марта признался, что не чувствует никакого напряжения в отношениях с США, несмотря на отсутствие личных контактов с американским лидером Джо Байденом.

Стоит отметить, что в конце марта Белый дом выступил с инициативой провести онлайн-саммит по климату с участием 40 стран. На это мероприятие были приглашены такие ведущие страны мира, как Россия, Китай, Франция, Германия и Япония.

Как отмечают аналитики, Киев надеялся, что на саммит пригласят и Зеленского, но этого не произошло. При этом среди приглашённых, есть такие государства, как Бутан, Габон и Демократическая Республика Конго.

По словам Александра Дудчака, в переговорах двух лидеров заинтересованы прежде всего украинские власти — им это нужно, чтобы продемонстрировать избирателям «успехи» на внешнеполитической арене.

«Украинской стороне нужно показать, что у них с американцами замечательные отношения, что они решают с ними какие-то вопросы. Для американцев же Украина, конечно, важная точка в их геополитической стратегии, но это всего-навсего одно из направлений их действий. А для Украины США — это хозяин. Поэтому они хотят максимально рассказывать населению, что хозяин их любит», — сказал он.

При этом эксперт отметил, что Вашингтону нет смысла торопиться в этом вопросе, поскольку Киев и так находится под полным контролем США.

«Американской администрации нет смысла делать какие-то дополнительные движения — украинцы ведут себя настолько лояльно, что пытаются даже опережать желания и мысли американского руководства. Поэтому что-то дополнительно демонстрировать Байдену нет нужды», — отметил Дудчак.

В свою очередь, Андрей Суздальцев полагает, что Байден не хочет в первые месяцы своего президентства общаться с украинским руководством, поскольку для него тема Украины токсична из-за скандала с его сыном Хантером.

Напомним, в США ряд политиков, в том числе 45-й президент Дональд Трамп, утверждали, что Хантер Байден был замешан в коррупционных схемах на Украине во времена, когда его отец был вице-президентом США и курировал политику Вашингтона на украинском направлении.