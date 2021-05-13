«Будем опровергать и продолжать борьбу»: суд в Киеве поместил Медведчука под домашний арест

Суд в Киеве отправил главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Обвинение ходатайствовало о помещении политика под стражу или назначении налога в размере 300 млн гривен (около 800 млн рублей). Суд обязал Медведчука выполнять ряд условий, в частности, он должен носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам глава ОПЗЖ заявил, что намерен выполнять решение суда, однако выдвинутые против него обвинения назвал политически мотивированными.

Суд в Киеве отправил главу политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест. При этом обвинение настаивало на помещении политика под стражу или назначении залога в размере 300 млн гривен (около 800 млн рублей).

Согласно решению суда, Медведчук помещён под круглосуточный домашний арест на срок до 9 июля 2021 года включительно. Он обязан не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, а также уведомлять их и суд об изменении места проживания или работы. Также политику следует воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями и сдать заграничный паспорт.

Сам глава политсовета ОПЗЖ заявил о готовности соблюдать решение суда. Он также утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он носить электронный браслет. При этом Медведчук заявил, что во время домашнего ареста намерен продолжать заниматься политической деятельностью. Также он рассказал, что планирует позже принять решение об обжаловании решения суда.

«Мы, конечно, будем опровергать и будем продолжать борьбу, чтобы незаконных обвинений мне не предъявляли», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

При этом политик вновь заявил, что прозвучавшие во время суда обвинения в его адрес политически мотивированы и не имеют под собой доказательной базы. Аналогичную оценку он дал материалам дела.

«Всё, о чем говорится в материалах, так называемые обстоятельства, так называемые доказательства, так называемые заключения, которые подтверждают, что логика тех, кто составлял подозрение, и тех, кто на сегодняшний день его выдвинул, — это политически мотивированное решение против оппозиции, против представителя самой крупной оппозиционной партии в нашей стране для того, чтобы просто провести расправу. Другую оценку этому я дать не могу», — сказал политик.

Защита Медведчука призывала суд не избирать никакую меру пресечения. Политик также заявил, что ему не вручили уведомление о подозрении надлежащим образом.

«Вчера я действительно ознакомился с материалами подозрения... Материалы подозрения не были объявлены в соответствии с требованиями УПК», — цитирует Медведчука Интерфакс-Украина.

Наряду с этим адвокаты Медведчука заявили суду, что в случае необходимости избрания меры пресечения предлагается вариант с поручительством депутатов Рады.

Между тем СМИ сообщают, что у здания суда в Киеве присутствовали националисты, которые призывали посадить главу политсовета ОПЗЖ в тюрьму. Как сообщает РИА Новости, несколько десятков человек с флагами партии «Национальный корпус» находились здания суда и выкрикивали оскорбления в адрес политика наряду с призывами «посадить Медведчука на нары».

Участники акции у здания Печерского районного суда Киева, где рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку

РИА Новости

Напомним, во вторник, 11 мая, украинские правоохранительные органы провели обыски в доме и офисе Медведчука. Впоследствии Генпрокуратура Украины заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене.

Вскоре после обнародования заявлений Генпрокуратуры сам глава политсовета ОПЖЗ назвал действия правоохранительных органов Украины «политической расправой». Он отметил, что не намерен скрываться и планирует в дальнейшем участвовать в законных следственных действиях, а также добиваться справедливости для себя и всех своих избирателей.

На следующий день, 12 мая, Медведчук явился в офис Генпрокурора для участия в процессуальных действиях. Там он заявил, что готов к любому исходу разбирательства.

На фоне сложившейся ситуации ОПЗЖ направила в Европейский парламент обращение по поводу преследования Медведчука на Украине. В ЕП подтвердили получение документа и заявили, что сообщат о дальнейших действия после изучения обращения.

Отметим, что в феврале Совет национальной безопасности Украины утвердил санкции против Медведчука. Он вошёл в список из 19 юридических и восьми физических лиц, в отношении которых ввели ограничительные меры.

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В «Оппозиционной платформе — За жизнь» тогда оценили решение СНБО как «спланированный акт политических репрессий».

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что обвинения против Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой никаких оснований.

Медведев отметил, что преследование главы политсовета ОПЗЖ на Украине — попытка уничтожить политика, который не боится критиковать власть и последовательно выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.

«Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, ещё меньше они угодны Западу, который везде и во всём поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью», — отметил Медведев.

Он добавил, что угрозы политикам «реальными сроками за мифические преступления» не способны улучшить рейтинги действующей власти в Киеве.

«Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят её политическое слабоумие. Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учётом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Виктора Медведчука и его партию, обречена на провал», — заключил зампредседателя Совбеза РФ.