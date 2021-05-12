Адвокаты рассказали о планах Медведчука прийти в офис генпрокурора Украины

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук планирует 12 мая явиться в офис генерального прокурора Украины для участия в следственных действиях.

Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на адвокатов Камиля Кирпичева и Людмилу Чередниченко.

«Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», — заявили адвокаты.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и депутату Верховной рады Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Позднее Медведчук подтвердил, что находится на Украине. Также он заявил, что планирует участвовать в законных следственных действиях.