Адвокаты рассказали о планах Медведчука прийти в офис генпрокурора Украины
- globallookpress.com
Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на адвокатов Камиля Кирпичева и Людмилу Чередниченко.
«Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», — заявили адвокаты.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и депутату Верховной рады Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Позднее Медведчук подтвердил, что находится на Украине. Также он заявил, что планирует участвовать в законных следственных действиях.