Адвокаты рассказали о планах Медведчука прийти в офис генпрокурора Украины

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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук планирует 12 мая явиться в офис генерального прокурора Украины для участия в следственных действиях.
Адвокаты рассказали о планах Медведчука прийти в офис генпрокурора Украины
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Об этом информирует «112 Украина» со ссылкой на адвокатов Камиля Кирпичева и Людмилу Чередниченко.

«Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», — заявили адвокаты.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и депутату Верховной рады Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Позднее Медведчук подтвердил, что находится на Украине. Также он заявил, что планирует участвовать в законных следственных действиях.

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