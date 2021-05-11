Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук подтвердил, что находится на Украине, и заявил, что планирует участвовать в законных следственных действиях.

«Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

По его словам, ничего противозаконного у него не обнаружили. Он назвал обыски противозаконными, заявив, что целью их проведения было в нарушение установленной процедуры вручить ему «сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене».

«Всё, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь на Украине и не собираюсь прятаться от правосудия», — сказал Медведчук.

Он добавил, что и дальше будет участвовать в «законных следственных действиях и добиваться справедливости» для себя и всех украинских избирателей.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Медведчуку и депутату Верховной рады Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Глава СБУ Иван Баканов сообщал, что Медведчук находится на территории Украины.