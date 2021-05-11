Глава СБУ заявил, что Медведчук находится на Украине

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук находится на Украине. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

По его словам, депутат Верховной рады Тарас Козак находится в России и не планирует возвращаться.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что правоохранители сообщили о подозрении Медведчуку и Козаку в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

«На сегодняшний день, если речь идёт о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в России, временно, возможно, отъехал на территорию России на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину», — цитирует УНИАН Баканова.

Он добавил, что местонахождение Медведчука устанавливается.

«Но, по нашей информации, он находится на Украине, поскольку въехал на территорию Украины, кажется, 8-го числа и пока с Украины не выезжал», — добавил глава СБУ.

Как отмечается, Медведчука также подозревают в ведении подрывной деятельности против Украины.