Медведчука подозревают в подрывной деятельности против Украины
- РИА Новости
«Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством России, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины», — передаёт РИА Новости заявление Венедиктовой.
Она добавила, что подрывная деятельность против страны велась также и в экономической отрасли.
Ранее генпрокурор Украины сообщила, что Медведчук и член вышеуказанной партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.
В доме и главном офисе Медведчука прошли обыски.
В партии прокомментировали обыски и предъявление подозрений.