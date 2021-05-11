Медведчука подозревают в подрывной деятельности против Украины

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук вёл подрывную деятельность против Украины, заявила украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством России, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины», — передаёт РИА Новости заявление Венедиктовой.

Она добавила, что подрывная деятельность против страны велась также и в экономической отрасли.

Ранее генпрокурор Украины сообщила, что Медведчук и член вышеуказанной партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

В доме и главном офисе Медведчука прошли обыски.

В партии прокомментировали обыски и предъявление подозрений.