Медведчука подозревают в подрывной деятельности против Украины

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук вёл подрывную деятельность против Украины, заявила украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Медведчука подозревают в подрывной деятельности против Украины
  • РИА Новости

«Медведчук как организатор противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководством России, начал, по мнению следствия, подрывную деятельность против Украины», — передаёт РИА Новости заявление Венедиктовой.

Она добавила, что подрывная деятельность против страны велась также и в экономической отрасли.

Ранее генпрокурор Украины сообщила, что Медведчук и член вышеуказанной партии Тарас Козак подозреваются в госизмене и хищении ресурсов в Крыму.

В доме и главном офисе Медведчука прошли обыски.

В партии прокомментировали обыски и предъявление подозрений.

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