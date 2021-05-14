В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Медведчука
- РИА Новости
«Мы смотрим, как развиваются события на Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идёт о политической охоте на ведьм и «зачистке» политического поля с целью освободиться от конкурентноспособных политических сил», — сказал он журналистам.
Ранее суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.
11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.