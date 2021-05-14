В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине поместили под домашний арест.

«Мы смотрим, как развиваются события на Украине. Разумеется, мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идёт о политической охоте на ведьм и «зачистке» политического поля с целью освободиться от конкурентноспособных политических сил», — сказал он журналистам.

Ранее суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.