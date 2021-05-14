Зеленский прокомментировал решение суда по Медведчуку

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение суда поместить под домашний арест главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Зеленский прокомментировал решение суда по Медведчуку
  • © president.gov.ua

«С помощью законных инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал он в колонке для издания «Фокус».

Ранее суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

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