Зеленский прокомментировал решение суда по Медведчуку

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение суда поместить под домашний арест главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«С помощью законных инструментов Медведчук был лишён возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», — написал он в колонке для издания «Фокус».

Ранее суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

11 мая Генпрокуратура Украины сообщила, что Медведчука и его соратника Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.