«До политического урегулирования»: Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи Донбассу

Президент Владимир Путин подписал указ об «оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской областей Украины» на период «до политического урегулирования». Документ предполагает ряд мер, направленных на смягчение условий допуска на российский рынок товаров из отдельных районов ДНР и ЛНР. В документе подчёркивается, что меры были приняты в целях защиты прав и свобод граждан, оказания гуманитарной поддержки населению и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады.

Президент Владимир Путин подписал указ об «оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской областей Украины» на период «до политического урегулирования». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ, в частности, предполагает ряд мер, направленных на смягчение условий допуска на российский рынок товаров из отдельных районов самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«Постановляю: правительству России в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами (организациями), фактически действующими на территории указанных районов», — говорится в документе.

Также российский лидер поручил допустить товары из этих районов на равных условиях с российскими товарами «в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц».

Кроме того, президент поручил не применять количественные ограничения экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых происходит через госграницу России на эти территории ДНР и ЛНР, за исключением отдельного вида товаров, перечень которых, согласно указу, необходимо определить.

РИА Новости

© Александр Полегенько

Путин также распорядился организовать пункты пропуска на границе, через которые будут перевозиться товары из Донбасса. Глава государства также поручил разработать и внести необходимые изменения в законодательную базу.

Уточняется, что документ подписан в целях защиты прав и свобод граждан и оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и «недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады».

Перечисленные в документе меры также приняты на фоне ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса и исходя из норм международного гуманитарного права.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что российская сторона продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу.

Представитель Кремля отметил, что Москва, Париж и Берлин делают всё возможное, чтобы обеспечить реализацию Минских соглашений. Он также подчеркнул, что урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при реализации комплекса мер.

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«Конечно, Москва в любом случае не будет закрывать глаза на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятых своим государством в страшную блокаду. Россия оказывала гуманитарную помощь и будет продолжать это делать», — заметил он.

Напомним, в Кремле неоднократно указывали на то, что Москва не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, но не оставит в беде проживающее на этих территориях русскоязычное население.

«Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — говорил Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», которое транслировалось в апреле.

Кроме того, в декабре 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции российский лидер подчеркнул, что в Донбассе ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы. Он высказал мнение, что урегулирование на Украине неизбежно, но в значительной степени зависит от украинских властей.

«Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса», — добавил президент.

Он уточнил, что это касается вопросов производства, решения проблем социального характера и инфраструктурных вопросов.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями некоторых районов Донбасса. Как заявлял российский лидер, такая мера нацелена на защиту прав человека и является вопросом «чисто гуманитарного характера».

«Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, — это уже переходит границы с точки зрения прав человека», — сказал президент России.