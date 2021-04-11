Песков напомнил о неприемлемости войны из-за конфликта на Украине

Никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине, и никто не приемлет возможность такой войны, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вместе с тем Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих людей, которые живут там.

«Конечно, никто не собирается двигаться к войне, и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».

«Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что в случае начала в Донбассе боевых действий и повторения там катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира, включая Россию, не останется в стороне.

Кроме того, в Кремле констатировали, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, сложная обстановка в Донбассе складывается в том числе по причине воинственного настроя Киева, который живёт иллюзией силового решения конфликта на юго-востоке страны.

Она напомнила, что в СМИ Украины нагнетается «истерия о мифической российской угрозе».