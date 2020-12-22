В МИД Украины оценили заявление Путина по Донбассу

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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявление президента России Владимира Путина, который во время ежегодной пресс-конференции 17 декабря сказал, что Россия «как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать».
В МИД Украины оценили заявление Путина по Донбассу
  • РИА Новости

Как указывает портал «Гордон», ссылаясь на ответ министерства на запрос издания, МИД Украины осуждает подобные заявления.

«Рассматриваем предоставление так называемой помощи и поставки «гуманитарных» или любых других грузов на... территории Донецкой и Луганской областей без официального согласия Украины как грубое нарушение законодательства Украины, её суверенитета и территориальной целостности», — отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса.

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