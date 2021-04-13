МИД: Россия не откажется от защиты русскоязычного населения Донбасса

Россия продолжит отстаивать интересы русскоязычного населения Донбасса, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Как передаёт ТАСС, таким образом дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что Москве придётся «заплатить цену», если она будет действовать «агрессивно и безответственно».

«То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили. Во-вторых, хорошо приспособились. В третьих, вообще не считаем, что применима такая терминология — «цена», «расплата». Мы просто отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что страна будет «защищать их и дальше».

По его словам, любая угроза только укрепляет уверенность России в том, что она проводит верный путь.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Блинкена о российской «агрессии».