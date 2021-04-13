МИД: Россия не откажется от защиты русскоязычного населения Донбасса
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, таким образом дипломат прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, что Москве придётся «заплатить цену», если она будет действовать «агрессивно и безответственно».
«То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили. Во-вторых, хорошо приспособились. В третьих, вообще не считаем, что применима такая терминология — «цена», «расплата». Мы просто отстаиваем свои интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения», — сказал он.
Рябков подчеркнул, что страна будет «защищать их и дальше».
По его словам, любая угроза только укрепляет уверенность России в том, что она проводит верный путь.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Блинкена о российской «агрессии».