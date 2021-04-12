В Кремле прокомментировали слова Блинкена об «агрессии» России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессивных действиях» России.

«Определённая происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал Песков.

Он ещё раз подчеркнул, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями».

Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Вашингтон озабочен ситуацией вокруг Украины, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнёрами из числа европейских государств.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах отношений с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.