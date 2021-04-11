Блинкен прокомментировал ситуацию вокруг Украины

Вашингтон озабочен ситуацией вокруг Украины, американские власти в настоящее время обсуждают данную тему с союзниками и партнёрами из числа европейских государств. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Должен сказать, что я серьёзно обеспокоен действиями России на границе с Украиной», — заявил Блинкен.

По его словам, «на этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года».

Американский госсекретарь подчеркнул, что в связи с этим «США поддерживают очень тесные контакты и координацию с союзниками и партнёрами в Европе».

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать безответственно и агрессивно. Если да, то президент ясно дал понять, что за это будет цена и последствия», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о перспективах отношений с Москвой.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

Он добавил, что «российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным» для обеспечения безопасности государства.

Кроме того, в Кремле отметили, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины.