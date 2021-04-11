В Кремле констатировали повышение активности провокаций ВСУ в Донбассе

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В Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле констатировали повышение активности провокаций ВСУ в Донбассе
  • Reuters

«На Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей. И на Донбассе происходит ситуация, связанная с повышением активности провокационных действий со стороны Вооружённых сил Украины», — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, возникают провокации, на которые ведётся ответный огонь.

Он отметил, что деэскалация конфликта не происходит, подобные провокации могут «в одночасье воспламенить огонь вот этой самой гражданской войны и внутриукраинского конфликта».

«Поэтому мы постоянно говорим о нашей обеспокоенности», — заключил он.

Ранее Песков назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия ожидает от Соединённых Штатов эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводит Киев.

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