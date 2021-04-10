В МИД России призвали США обуздать украинскую политику нагнетания

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Россия ожидает от Соединённых Штатов эффективных действий по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводит Киев, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
В МИД России призвали США обуздать украинскую политику нагнетания
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«Разумеется, ждём эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводят власти в Киеве», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Также Рябков призвал Вашингтон «более ответственно подходить» к вопросу Украины и «не заниматься нагнетанием напряжённости».

Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, сложная обстановка в Донбассе складывается в том числе по причине воинственного настроя Киева, который живёт иллюзией силового решения конфликта на юго-востоке страны.

Она напомнила, что в СМИ Украины нагнетается «истерия о мифической российской угрозе».

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