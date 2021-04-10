В МИД России призвали США обуздать украинскую политику нагнетания
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«Разумеется, ждём эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводят власти в Киеве», — цитирует РИА Новости Рябкова.
Также Рябков призвал Вашингтон «более ответственно подходить» к вопросу Украины и «не заниматься нагнетанием напряжённости».
Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, сложная обстановка в Донбассе складывается в том числе по причине воинственного настроя Киева, который живёт иллюзией силового решения конфликта на юго-востоке страны.
Она напомнила, что в СМИ Украины нагнетается «истерия о мифической российской угрозе».