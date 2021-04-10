Россия не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны

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Россия и США не вели и не планируют контакты на уровне глав МИД и Минобороны по вопросам Украины, заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Россия не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США «взаимодействуют» с Россией на разных уровнях, в том числе на уровне Минобороны и госсекретаря США.

«Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме», — сказал Рябков агентству.

На уровне министров обороны и иностранных дел никаких контактов с американскими представителями по Украине нет и не предвидится, заявил он.

«Контакты, которые прошли уже примерно семь-десять дней назад, проводились на других уровнях и по другим линиям», — добавил замминистра.

Он отметил, что остаётся только призвать Вашингтон «более ответственно подходить к этому серьёзному вопросу».

«Не заниматься нагнетанием напряжённости и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами», — сказал Рябков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил разочарование отсутствием реакции Запада на нарушения Киевом Минских соглашений и наращивание военной инфраструктуры на линии соприкосновения в Донбассе.

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