Лавров отметил отсутствие реакции Запада на действия Киева в Донбассе

Глава МИД России Сергей Лавров выразил разочарование отсутствием реакции Запада на нарушения Киевом Минских соглашений и наращивание военной инфраструктуры на линии соприкосновения в Донбассе.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром Лавров выразил обеспокоенность развитием ситуации в Донбассе.

«К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной инфраструктуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывают. По-прежнему наши западные коллеги... исходят из того, что нужно всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в её абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», — отметил глава МИД России.

По его словам, Запад не реагирует на очевидные нарушения Киевом Минских соглашений и угрозы со стороны украинских властей военных действий в Донбассе.

«Надеюсь, что это всё-таки поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и что они всё-таки потребуют от господина (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского выполнять минские договорённости в полной мере», — подчеркнул Лавров.

Он призвал ФРГ и Францию к более энергичным и безотлагательным действиям «по приведению украинской стороны в чувство».

Ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил об отказе Киева принимать участие в переговорах в Минске.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс.