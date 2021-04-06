Вице-премьер Украины заявил об отказе делегации Киева от поездок в Минск

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Вице-премьер Украины — министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников в эфире ICTV заявил об отказе Киева принимать участие в переговорах в Минске. На Украине настаивают на поиске другого города для переговоров по Донбассу.
Вице-премьер Украины заявил об отказе делегации Киева от поездок в Минск
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По его словам, украинская сторона объяснила, что не будет принимать участие в очных заседаниях трёхсторонней контактной группы в Минске после «завершения карантина».

«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск. Для проведения в реальной жизни всё равно придётся искать другую страну, другой город», — цитирует его «Укринформ».

Также он заявил, что у украинской стороны «нет доверия» к Белоруссии. По его словам, в Минске «преобладает мнение пророссийского направления и антиукраинского характера».

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведёт переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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