Политическая почва: почему в США занимаются разработкой новых антироссийских санкций из-за ситуации на Украине

Сенатор-демократ Роберт Менендес предложил внести в оборонный бюджет США поправки, которые предполагают введение санкций против России в случае её «вторжения» на Украину. По мнению конгрессмена, поводом для рестрикций также может служить любая военная эскалация ситуации, оценивать которую должен будет президент США. Ограничения предлагается вводить против высшего руководства РФ, ряда финансовых организаций, суверенного долга страны и «Северного потока — 2». Помимо этого, Менендес настаивает на дополнительных поставках Киеву вооружений. По мнению экспертов, несмотря на декларируемые Вашингтоном заявления о необходимости придерживаться минских договорённостей, США не заинтересованы в урегулировании конфликта в Донбассе и предпочитают использовать Украину в своих интересах.

Глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес предложил внести в оборонный бюджет страны поправку о введении санкций против России в случае её попытки «вторгнуться» на Украину. Соответствующий проект был опубликован на сайте конгресса.

«Новые значимые санкции следует ввести в случае, если правительство Российской Федерации будет осуществлять военную эскалацию или другие наступательные операции против Украины», — говорится в документе.

При этом оценивать ситуацию на предмет «значительной эскалации военных или враждебных действий» на Украине или против неё предлагается президенту Соединённых Штатов. Если же Вашингтон придёт к выводу, что ситуация обостряется, администрации президента должна будет оценить, какую цель имеет эта эскалация: «ослабление, свержение или развал правительства, оккупация территории или посягательство на суверенитет или территориальную целостность Украины», после чего представить отчёт в профильные комитеты конгресса.

Затем предполагается, что не позднее чем через 30 дней президент должен будет ввести рестрикции в отношении высшего руководства России (президента страны и кабинета министров), её военных, ряда финансовых структур (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ и Промсвязьбанка), суверенного долга страны, а также любых компаний и физических лиц, связанных с планированием и осуществлением деятельности газопровода «Северный поток — 2».

При этом в проекте предусмотрены санкционные исключения для физлиц или фирм, если они представляют интерес для Соединённых Штатов.

Кроме того, в проекте поправок отмечается, что указанные ограничения в отношении России могут быть отменены, если будет установлено, что правительство РФ «действительно вывело все свои силы с украинских территорий, которые до 1 ноября 2021 года не были оккупированы и не находились под контролем войск или марионеточных сил правительства России».

Также, согласно документу, предлагается уполномочить главу Пентагона передавать Киеву оборонительные средства из любого американского военного резервного запаса с целью «оказания помощи и поддержки вооружённым силам» республики.

Конгресс США

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Разошлись во мнениях

В свою очередь, в Министерстве обороны Украины заявили, что глава ведомства Алексей Резников в ходе визита в США якобы уже договорился с администрацией Байдена о наращивании оборонного потенциала страны.

«Проведены переговоры по ситуации на границах нашего государства, по итогам которых пришли к согласию о наращивании оборонного потенциала Украины в рамках августовских договорённостей 2021 года «О стратегической обороне» относительно реформы в оборонном секторе», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

При этом в администрации президента США уклонились от однозначного ответа о намерениях Вашингтона поставить дополнительное оружие Украине. «Мне нечего анонсировать или предсказывать касательно дополнительной помощи», — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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Вместо этого она заявила о солидарности американского руководства с позицией Москвы о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Мы приветствуем заявление президента Путина об урегулировании конфликта в Донбассе мирным путём посредством минских договорённостей. Мы поддерживаем активизацию усилий по урегулированию в рамках Минских соглашений и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня», — подчеркнула Псаки.

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В контексте таких заявлений посольство России в США призвало Вашингтон повлиять на Киев, чтобы он начал выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. В дипмиссии также приветствовали дискуссии в американских политологических кругах, где циркулирует тема о том, что Киев должен прекратить саботаж минских договорённостей, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН и имеют юридически обязывающий характер.

«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — говорится в заявлении российского посольства, опубликованном в Facebook.

Ранее в России связали эскалацию в Донбассе с продолжающимися поставками оружия Киеву с Запада. В частности, в октябре Украина получила от Соединённых Штатов третью партию боеприпасов, а также противотанкового и высокоточного вооружения. И это при том, что Министерство иностранных дел России в сентябре призывало международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений Киеву, чтобы не подпитывать идущую в стране гражданскую войну.

«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

На поводу у Украины

По мнению экспертов, нынешняя проработка оснований для новых антироссийских санкций должна насторожить Кремль. Ведь, как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, Москву собираются наказывать за то, что она никогда не собиралась и не собирается делать. Это значит, предположил он, что США обладают какой-то информацией по поводу готовящейся спецоперации со стороны Вооружённых сил Украины.

«Россию ещё до того, как ситуация в Донбассе обострится, называют потенциальной виновницей грядущего конфликта. Значит, рано или поздно Киев попытается осуществить военное вторжение в ЛНР и ДНР, и Вашингтон готовит политическую и экономическую почву для того, чтобы преподнести этот очередной виток конфликта как попытку Украины защититься от мифической угрозы России», — пояснил собеседник RT.

По его мнению, Соединённые Штаты уже давно разрабатывают для Украины основания для выхода из Минских соглашений.

«Если какие-то заявления в поддержку формулы Штайнмайера и в целом переговорного процесса ещё делаются, то это скорее уже ритуальные фразы, которые не имеют отношения к реальной политической действительности. В Вашингтоне никто не верит в то, что Украина будет выполнять «Минск», — считает эксперт.

Он также предположил, что Соединённые Штаты всё больше склоняются к военному разрешению конфликта в Донбассе и готовят к этому своих европейских партнёров.

«Потому что, когда Запад начинает заострять внимание на ЛНР и ДНР, это однозначно некая артподготовка к определённым политическим событиям. А сейчас тема «российского вмешательства» педалируется как никогда», — добавил Фельдман.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв выразил мнение, что нынешняя ситуация в Соединённых Штатах с санкциями с одной стороны и признанием Минских соглашений с другой говорит об отсутствии консенсуса среди американских политических элит. Причём сегодня эти разногласия даже более острые, чем это было в прошлом.

«Раньше такого разнобоя мнений не было даже в период холодной войны, когда политики США, несмотря на межпартийные противоречия, выступали одним фронтом. Сейчас же необходимость высказать своё мнение стала насущной потребностью каждого законодателя в Вашингтоне и превалирует над необходимостью проводить единый политический курс. И это ставит администрацию страны в дурацкое положение», — сказал Рогулёв в комментарии RT.

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе

© REUTERS/Serhiy Takhmazov

При этом он отметил, что от подобной несбалансированной и непредсказуемой политики достаётся не только России, но и американским союзникам.

«Пример тому — все последние события, связанные с Францией в свете нового партнёрства AUKUS, а также с Германией в отношении «Северного потока — 2». Вместо того чтобы проводить единую политическую линию, американские деятели тянут одеяло на себя», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его мнению, одно остаётся неизменным — стремление Соединённых Штатов провоцировать Россию, и Украина в этом отношении является наиболее удобным инструментом.

«Ведь США сами создали ситуацию, в которой Киев поверил в свою возможность выйти из минских договорённостей. И Вашингтон продолжает подогревать милитаристские настроения Киева, чтобы конфликт в Донбассе не затухал как можно дольше и продолжал оставаться рычагом давления на Россию», — резюмировал Рогулёв.