Политическая почва: почему в США занимаются разработкой новых антироссийских санкций из-за ситуации на Украине
- © REUTERS/Grigory Dukor
Глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес предложил внести в оборонный бюджет страны поправку о введении санкций против России в случае её попытки «вторгнуться» на Украину. Соответствующий проект был опубликован на сайте конгресса.
«Новые значимые санкции следует ввести в случае, если правительство Российской Федерации будет осуществлять военную эскалацию или другие наступательные операции против Украины», — говорится в документе.
При этом оценивать ситуацию на предмет «значительной эскалации военных или враждебных действий» на Украине или против неё предлагается президенту Соединённых Штатов. Если же Вашингтон придёт к выводу, что ситуация обостряется, администрации президента должна будет оценить, какую цель имеет эта эскалация: «ослабление, свержение или развал правительства, оккупация территории или посягательство на суверенитет или территориальную целостность Украины», после чего представить отчёт в профильные комитеты конгресса.
Затем предполагается, что не позднее чем через 30 дней президент должен будет ввести рестрикции в отношении высшего руководства России (президента страны и кабинета министров), её военных, ряда финансовых структур (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ и Промсвязьбанка), суверенного долга страны, а также любых компаний и физических лиц, связанных с планированием и осуществлением деятельности газопровода «Северный поток — 2».
При этом в проекте предусмотрены санкционные исключения для физлиц или фирм, если они представляют интерес для Соединённых Штатов.
Кроме того, в проекте поправок отмечается, что указанные ограничения в отношении России могут быть отменены, если будет установлено, что правительство РФ «действительно вывело все свои силы с украинских территорий, которые до 1 ноября 2021 года не были оккупированы и не находились под контролем войск или марионеточных сил правительства России».
Также, согласно документу, предлагается уполномочить главу Пентагона передавать Киеву оборонительные средства из любого американского военного резервного запаса с целью «оказания помощи и поддержки вооружённым силам» республики.
- Конгресс США
- © REUTERS/Elizabeth Frantz
Разошлись во мнениях
В свою очередь, в Министерстве обороны Украины заявили, что глава ведомства Алексей Резников в ходе визита в США якобы уже договорился с администрацией Байдена о наращивании оборонного потенциала страны.
«Проведены переговоры по ситуации на границах нашего государства, по итогам которых пришли к согласию о наращивании оборонного потенциала Украины в рамках августовских договорённостей 2021 года «О стратегической обороне» относительно реформы в оборонном секторе», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
При этом в администрации президента США уклонились от однозначного ответа о намерениях Вашингтона поставить дополнительное оружие Украине. «Мне нечего анонсировать или предсказывать касательно дополнительной помощи», — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
- © REUTERS/Jonathan Ernst
Вместо этого она заявила о солидарности американского руководства с позицией Москвы о безальтернативности Минских соглашений для урегулирования ситуации в Донбассе.
«Мы приветствуем заявление президента Путина об урегулировании конфликта в Донбассе мирным путём посредством минских договорённостей. Мы поддерживаем активизацию усилий по урегулированию в рамках Минских соглашений и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня», — подчеркнула Псаки.
В контексте таких заявлений посольство России в США призвало Вашингтон повлиять на Киев, чтобы он начал выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений. В дипмиссии также приветствовали дискуссии в американских политологических кругах, где циркулирует тема о том, что Киев должен прекратить саботаж минских договорённостей, которые были одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН и имеют юридически обязывающий характер.
«Рассчитываем, что американские власти прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнёра для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском», — говорится в заявлении российского посольства, опубликованном в Facebook.
Ранее в России связали эскалацию в Донбассе с продолжающимися поставками оружия Киеву с Запада. В частности, в октябре Украина получила от Соединённых Штатов третью партию боеприпасов, а также противотанкового и высокоточного вооружения. И это при том, что Министерство иностранных дел России в сентябре призывало международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений Киеву, чтобы не подпитывать идущую в стране гражданскую войну.
«Международное сообщество должно признать, безусловно, факт гражданской войны на Украине, добиваться эмбарго на поставку вооружений в страну, которая истребляет собственное население», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
На поводу у Украины
По мнению экспертов, нынешняя проработка оснований для новых антироссийских санкций должна насторожить Кремль. Ведь, как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, Москву собираются наказывать за то, что она никогда не собиралась и не собирается делать. Это значит, предположил он, что США обладают какой-то информацией по поводу готовящейся спецоперации со стороны Вооружённых сил Украины.
«Россию ещё до того, как ситуация в Донбассе обострится, называют потенциальной виновницей грядущего конфликта. Значит, рано или поздно Киев попытается осуществить военное вторжение в ЛНР и ДНР, и Вашингтон готовит политическую и экономическую почву для того, чтобы преподнести этот очередной виток конфликта как попытку Украины защититься от мифической угрозы России», — пояснил собеседник RT.
По его мнению, Соединённые Штаты уже давно разрабатывают для Украины основания для выхода из Минских соглашений.
«Если какие-то заявления в поддержку формулы Штайнмайера и в целом переговорного процесса ещё делаются, то это скорее уже ритуальные фразы, которые не имеют отношения к реальной политической действительности. В Вашингтоне никто не верит в то, что Украина будет выполнять «Минск», — считает эксперт.
Он также предположил, что Соединённые Штаты всё больше склоняются к военному разрешению конфликта в Донбассе и готовят к этому своих европейских партнёров.
«Потому что, когда Запад начинает заострять внимание на ЛНР и ДНР, это однозначно некая артподготовка к определённым политическим событиям. А сейчас тема «российского вмешательства» педалируется как никогда», — добавил Фельдман.
В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв выразил мнение, что нынешняя ситуация в Соединённых Штатах с санкциями с одной стороны и признанием Минских соглашений с другой говорит об отсутствии консенсуса среди американских политических элит. Причём сегодня эти разногласия даже более острые, чем это было в прошлом.
«Раньше такого разнобоя мнений не было даже в период холодной войны, когда политики США, несмотря на межпартийные противоречия, выступали одним фронтом. Сейчас же необходимость высказать своё мнение стала насущной потребностью каждого законодателя в Вашингтоне и превалирует над необходимостью проводить единый политический курс. И это ставит администрацию страны в дурацкое положение», — сказал Рогулёв в комментарии RT.
- Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
- © REUTERS/Serhiy Takhmazov
При этом он отметил, что от подобной несбалансированной и непредсказуемой политики достаётся не только России, но и американским союзникам.
«Пример тому — все последние события, связанные с Францией в свете нового партнёрства AUKUS, а также с Германией в отношении «Северного потока — 2». Вместо того чтобы проводить единую политическую линию, американские деятели тянут одеяло на себя», — подчеркнул эксперт.
Однако, по его мнению, одно остаётся неизменным — стремление Соединённых Штатов провоцировать Россию, и Украина в этом отношении является наиболее удобным инструментом.
«Ведь США сами создали ситуацию, в которой Киев поверил в свою возможность выйти из минских договорённостей. И Вашингтон продолжает подогревать милитаристские настроения Киева, чтобы конфликт в Донбассе не затухал как можно дольше и продолжал оставаться рычагом давления на Россию», — резюмировал Рогулёв.