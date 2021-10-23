Украина получила от США партию высокоточного вооружения и боеприпасов
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«На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи по безопасности на $60 млн от правительства Соединённых Штатов Америки для нужд Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении украинского военного ведомства в Facebook.
Отмечается, что в партию входят боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и прочее.
В министерстве уточняют, что данная помощь стала возможной благодаря договорённостям, достигнутым во время недавнего визита украинского президента Владимира Зеленского в США.
В сентябре в МИД России призвали международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.
Как отмечал замглавы ведомства, поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.