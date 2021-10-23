Украина получила от США партию высокоточного вооружения и боеприпасов

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Украина получила третью, заключительную партию «помощи» по безопасности от США на нужды армии, включающую в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, сообщает украинское Минобороны.
Украина получила от США партию высокоточного вооружения и боеприпасов
  • © facebook.com/MinistryofDefence.UA

«На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи по безопасности на $60 млн от правительства Соединённых Штатов Америки для нужд Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении украинского военного ведомства в Facebook.

Отмечается, что в партию входят боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и прочее.

В министерстве уточняют, что данная помощь стала возможной благодаря договорённостям, достигнутым во время недавнего визита украинского президента Владимира Зеленского в США.

В сентябре в МИД России призвали международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.

Как отмечал замглавы ведомства, поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.

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