Украина договорилась о поставке 60 тысяч тонн угля из США

Украинская энергетическая компания ДТЭК заключила контракт на поставку 60 тыс. тонн угля из США с американской компанией HC Trading.

«ДТЭК и международная компания HC Trading договорились о дополнительной партии американского угля объёмом 60 тыс. тонн. Ожидается, что поставка прибудет на Украину судном в середине ноября этого года», — говорится в заявлении компании в Facebook.

Из данных ДТЭК следует, что общий объём законтрактованного из Соединённых Штатов угля составит 285 тыс. тонн.

Отмечается, что импорт также осуществляется из Польши и Казахстана.

30 августа компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.

Кроме того, ранее в ДТЭК договорились с HC Trading о поставке на Украину двух партий американского энергетического угля в размере 150 тыс. тонн.

Уголь должны доставить двумя судовыми партиями в декабре и январе.