Украина договорилась о поставке 60 тысяч тонн угля из США
- Reuters
«ДТЭК и международная компания HC Trading договорились о дополнительной партии американского угля объёмом 60 тыс. тонн. Ожидается, что поставка прибудет на Украину судном в середине ноября этого года», — говорится в заявлении компании в Facebook.
Из данных ДТЭК следует, что общий объём законтрактованного из Соединённых Штатов угля составит 285 тыс. тонн.
Отмечается, что импорт также осуществляется из Польши и Казахстана.
30 августа компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.
Кроме того, ранее в ДТЭК договорились с HC Trading о поставке на Украину двух партий американского энергетического угля в размере 150 тыс. тонн.
Уголь должны доставить двумя судовыми партиями в декабре и январе.