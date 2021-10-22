Украина договорилась о поставке 60 тысяч тонн угля из США

Короткая ссылка
Украинская энергетическая компания ДТЭК заключила контракт на поставку 60 тыс. тонн угля из США с американской компанией HC Trading.
Украина договорилась о поставке 60 тысяч тонн угля из США
  • Reuters

«ДТЭК и международная компания HC Trading договорились о дополнительной партии американского угля объёмом 60 тыс. тонн. Ожидается, что поставка прибудет на Украину судном в середине ноября этого года», — говорится в заявлении компании в Facebook.

Из данных ДТЭК следует, что общий объём законтрактованного из Соединённых Штатов угля составит 285 тыс. тонн.

Отмечается, что импорт также осуществляется из Польши и Казахстана.

30 августа компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.

Кроме того, ранее в ДТЭК договорились с HC Trading о поставке на Украину двух партий американского энергетического угля в размере 150 тыс. тонн. 

Уголь должны доставить двумя судовыми партиями в декабре и январе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить