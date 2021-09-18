На Украине согласовали поставку 150 тысяч тонн американского угля

ДТЭК 16 сентября договорился с американской компанией HC Trading (HeidelbergCement Group) о поставке на Украину двух партий американского энергетического угля, говорится в пресс-релизе компании.

«Это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контракт на поставку 75 тыс. тонн американского энергетического угля был подписан с другим поставщиком в конце августа», — цитирует Интерфакс пресс-релиз.

Согласно ожиданиям, уголь доставят двумя судовыми партиями, первая придёт в декабре текущего года, вторая — в январе следующего.

В ДТЭК отметили, что данная договорённость является частью подготовки компании к отопительному сезону.

30 августа компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.