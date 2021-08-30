В «Укрэнерго» заявили о критической ситуации с углём на украинских ТЭС

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Компания «Укрэнерго» заявила о критической ситуации с запасом угля на украинских ТЭС.
В «Укрэнерго» заявили о критической ситуации с углём на украинских ТЭС
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС... не изменяется и остаётся критической. По состоянию на утро 30 августа на складах ТЭС находится 720 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем на утро 25 августа (750 тыс. тонн)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запасы угля газовых марок сократились в течение недели на 4,2%, а антрацитового — на 3,6%.

Как указывают в компании, в соответствии с разработанными графиками Минэнерго Украины на складах ТЭС находится угля в 1,7—2,4 раза меньше, в зависимости от марки угля, чем должно быть.

Ранее правительство Украины одобрило стратегию энергетической безопасности страны. 

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