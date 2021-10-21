Замглавы МИД России Руденко рассказал об опасности поставок Западом оружия на Украину

Короткая ссылка
Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил опасение, что поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.
Замглавы МИД России Руденко рассказал об опасности поставок Западом оружия на Украину
  • Reuters

«Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе», — приводит слова Руденко РИА Новости.

По его словам, поставки оружия будут «поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашённых республик».

Конфликт на юго-востоке Украины следует урегулировать «не через военные пути поддержки Украины, а через оказание на неё вразумляющего давления», чтобы страна вернулась к выполнению Минских соглашений, заключил Руденко.

В сентябре в МИД России призвали международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить