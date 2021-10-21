Замглавы МИД России Руденко рассказал об опасности поставок Западом оружия на Украину
- Reuters
«Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе», — приводит слова Руденко РИА Новости.
По его словам, поставки оружия будут «поощрять украинские власти на возможные провокации в отношении самопровозглашённых республик».
Конфликт на юго-востоке Украины следует урегулировать «не через военные пути поддержки Украины, а через оказание на неё вразумляющего давления», чтобы страна вернулась к выполнению Минских соглашений, заключил Руденко.
В сентябре в МИД России призвали международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.