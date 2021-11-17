Зампостпреда России при ООН связал эскалацию в Донбассе с поставками оружия Киеву с Запада

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи заявил, что агрессивное поведение Киева нарастает на фоне его подпитки оружием со стороны западных спонсоров.

«Посмотрите, что творится в русскоязычных регионах Донецка и Луганска... По последним данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за истекшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Как напомнил Кузьмин, за период 11—24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории самопровозглашённых республик Донбасса.

«Агрессивное поведение Киева нарастает, его постоянно накачивают оружием западные спонсоры», — добавил дипломат.

В октябре Украина получила третью партию «помощи» по безопасности от США на нужды армии, включающую в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что планы Соединённых Штатов поставлять оружие Киеву только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.