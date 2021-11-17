Зампостпреда России при ООН связал эскалацию в Донбассе с поставками оружия Киеву с Запада

Короткая ссылка
Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин во время выступления в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи заявил, что агрессивное поведение Киева нарастает на фоне его подпитки оружием со стороны западных спонсоров.
Зампостпреда России при ООН связал эскалацию в Донбассе с поставками оружия Киеву с Запада
  • Reuters

«Посмотрите, что творится в русскоязычных регионах Донецка и Луганска... По последним данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, за истекшие две недели количество нарушений режима прекращения огня возросло в полтора раза и составило порядка 6700», — сказал дипломат, слова которого приводит ТАСС.

Как напомнил Кузьмин, за период 11—24 октября представители ОБСЕ зафиксировали, что все разрушения жилых домов, школ и прочих объектов гражданской инфраструктуры имели место только на территории самопровозглашённых республик Донбасса.

«Агрессивное поведение Киева нарастает, его постоянно накачивают оружием западные спонсоры», — добавил дипломат.

В октябре Украина получила третью партию «помощи» по безопасности от США на нужды армии, включающую в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что планы Соединённых Штатов поставлять оружие Киеву только усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить