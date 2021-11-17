«Уличить Байдена в слабости»: как республиканцы призвали Белый дом ужесточить политику в отношении России

Группа американских конгрессменов-республиканцев выразила глубокую обеспокоенность политикой администрации Джо Байдена в отношении России и «опасными последствиями» такого курса. В вину главе Белого дома они вменяют решение дать «зелёный свет» газопроводу « Северный поток — 2», недостаточную поддержку Украины и продление СНВ-III. Законодатели считают, что Владимир Путин якобы абсолютно не намерен улучшать отношения с США. Конгрессмены также призвали Белый дом усилить «сдерживающие позиции» Вашингтона, ввести санкции против трубопровода РФ и обеспечить для Украины «чёткий путь к членству» в НАТО. По мнению экспертов, республиканцы выступают с антироссийской позицией, однако её следует рассматривать как элемент внутриамериканской политической борьбы.

В конгрессе США выразили глубокую обеспокоенность политикой администрации Джо Байдена в отношении России и «опасными последствиями» такого курса. Об этом говорится в письме, направленном госсекретарю Энтони Блинкену от десяти американских конгрессменов — представителей Республиканской партии, включая старшего республиканца комитета по иностранным делам нижней палаты Майкла Маккола.

«Конгрессмены призвали администрацию Байдена более чётко оценивать угрозу, исходящую от путинского режима, заявив, что администрация должна признать «тщетность и опасность своей политики построения «стабильных и предсказуемых отношений» с Россией», — говорится в пресс-релизе к письму, который был опубликован на сайте комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Как уточняется, недавние решения президента Байдена, касающиеся политики США в отношении России, «демонстрируют слабость, придавая смелость путинскому режиму и подрывая доверие к США со стороны союзников и партнёров».

Также по теме «Беспочвенные обвинения»: Россия ответила на заявления США о «дестабилизирующих действиях» Временный поверенный в делах РФ в Соединённых Штатах, которого вызвали в Госдепартамент, отверг беспочвенные обвинения против Москвы...

Речь, в частности, идёт о допущении строительства российского газопровода «Северный поток — 2», который, по мнению американских конгрессменов, «оказывает вредоносное влияние».

«То, что администрация (США. — RT) до сих пор не переосмыслила своё решение дать трубопроводу зелёный свет, не поддаётся объяснению. Ещё труднее это понять в свете усилий путинского режима, направленных на раздувание продолжающегося в Европе энергетического кризиса», — отмечается уже в самом письме.

В документе конгрессмены также призывают «признать и осудить неприкрытые попытки России использовать энергоресурсы как оружие» и усугублять серьёзный энергетический кризис в Европе.

«Кроме того, администрация Байдена должна отменить опасные решения, связанные с отказом от введения критически важных санкций в отношении «Северного потока — 2», и призвать Берлин выполнить своё обещание и потребовать от ЕС ответа на использование Россией энергоресурсов в качестве оружия», — считают американские законодатели.

Обвинили конгрессмены-республиканцы Байдена и в пролонгации Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). По их мнению, «согласие на безоговорочное продление» документа лишило США «всякой возможности оказать влияние на переговоры и обратить внимание на недочёты» соглашения.

Президент США Джо Байден

AP

© Evan Vucci

В вину главе Белого дома вменяется в том числе и якобы недостаточная поддержка Украины. В этом контексте законодатели призвали обеспечить для украинской стороны и Грузии «чёткий путь к членству» в НАТО. Они также считают необходимым укрепить «сдерживающие позиции» США в Чёрном море, расширить помощь региональным партнёрам в обеспечении безопасности и сотрудничать с Североатлантическим альянсом «для наращивания военных учений и развёртывания сил союзников в регионе».

Более того, в письме подчёркивается, что президент России Владимир Путин якобы «абсолютно не намерен улучшать отношения с США».

«Вместо этого путинский режим продолжит использовать уступки администрации и добиваться диалога вместо решительных мер для реализации данной политики», — отмечается в документе.

Антироссийские выпады

Напомним, в американском конгрессе не в первый раз выступают с инициативами об ужесточении политики Вашингтона в отношении Москвы.

Так, в сентябре члены комитета по регламенту палаты представителей США согласовали поправку к оборонному бюджету Соединённых Штатов на следующий финансовый год, рекомендующую администрации Байдена рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, среди которых — высокопоставленные чиновники, крупные бизнесмены и представители ведущих российских СМИ. В частности, в документе значатся пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко. Кроме того, в список включены главный редактор RT Маргарита Симоньян, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также журналист Владимир Соловьёв.

Just when you thought this counter-kleptocracy national defense bill couldn’t get any stronger, @RepMcCaul@RepMarcyKaptur bill to sanction Nord Stream 2 and repeal waiver authority is added as is @BradSherman bill to sanction Russian debt in secondary markets. Amazing! pic.twitter.com/Px9UiyvsO4 — Paul Massaro (@apmassaro3) September 23, 2021

На такие предложения американских конгрессменов отреагировали в Москве. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это «внутрипарламентские упражнения».

«Для того чтобы они как-то были формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь. То, что в конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, — это не секрет ни для кого», — сообщил Песков журналистам.

В комментарии же официального представителя МИД РФ Марии Захаровой подчёркивалось, что Москва хотела бы вновь предостеречь Вашингтон от необдуманного шага на «санкционном треке».

«Перетягивание каната»

Как отметил в комментарии RT политолог-американист Малек Дудаков, письмо американских конгрессменов, направленное в Госдеп, является по своему смыслу «антироссийским». Однако рассматривать его появление необходимо в первую очередь «как элемент внутриамериканского политического дискурса».

«Россия в данном случае выбрана объектом одновременно и для нападок, и для того, чтобы уличить Байдена в слабости, в его несостоятельности. Республиканцы, которых четыре года обвиняли в том, что они якобы являются сторонниками Москвы, а Дональда Трампа якобы избрали русские, теперь пытаются обвинять Байдена и его администрацию в том, что они проявляют «мягкотелость» по отношению к России, а также не сдерживают растущее влияние РФ, в том числе за счёт санкций», — заявил эксперт.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв выступает со схожей позицией. По его словам, соперничество между Республиканской и Демократической партиями продолжается, а потому республиканцы за счёт антироссийской риторики хотят усилить критику в адрес Байдена и его администрации, поставить его в трудное положение.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Allan Baxter

«Перетягивание каната продолжается, эта борьба будет усиливаться в связи с приближающимися в 2022 году промежуточными выборами в конгресс. И подобные антироссийские письма и инициативы ещё будут появляться для решения внутриполитических целей», — сказал он в беседе с RT.

В свою очередь, Дудаков обратил внимание, что конгрессмены, напоминая о ситуации вокруг «Северного потока — 2» и энергетического кризиса в Европе, а также в других аспектах, хотят «уколоть имидж Байдена». По словам эксперта, именно эти темы были выбраны для обозначения в письме, поскольку они сейчас наиболее актуальные в повестке.

«Именно сейчас мы видим разворачивающийся газовый кризис, мы понимаем, что «Северный поток — 2» является очевидным способом вывести Европу из этого сложного положения. Поэтому именно сейчас американские конгрессмены активизировали свои призывы ввести санкции против газопровода, помешать его сертификации. Реализацию же этого проекта республиканцы хотят представить как тактическое поражение Байдена», — отметил аналитик.

Дудаков также спрогнозировал, что администрация Байдена не будет никак реагировать на подобные призывы конгрессменов.

«В Белом доме эти инициативы рассматривают как некий политический цирк или театр», — сказал эксперт.

Однако Дудаков не исключает, что Вашингтон в перспективе будет усиливать своё давление на Москву, но делать это будет не так, как предлагают республиканцы, а медленно, постепенно и не в такой жёсткой форме.

«Сейчас Байден заинтересован в том, чтобы не проводить излишне агрессивную политику в адрес России, но ситуация, конечно, может измениться», — отметил аналитик.

Рогулёв выступил с аналогичным мнением. По его словам, в целом обстановка для развития российско-американских отношений складывается неблагоприятная.

«Нельзя сказать, что сам Байден заинтересован в разжигании вражды с РФ. Однако в конгрессе США много политиков, которые по каким-то причинам крайне враждебно настроены в отношении России. Поэтому рассчитывать на серьёзные позитивные изменения в контактах Вашингтона и Москвы я бы не стал», — заключил эксперт.