В США предложили администрации рассмотреть возможность санкций против 35 россиян
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В документе указаны имена 35 россиян, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Как утверждает один из авторов поправки конгрессмен Том Малиновский, в списке значатся люди, которые могут быть причастны к «нарушениям прав человека».
Согласно документу, президенту США предлагается в течение 180 дней после принятия закона предоставить заключение с подробным обоснованием того, соответствует ли кто-то из перечисленных лиц «критериям для введения санкций».
В перечне также значатся директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие.
Поправка одобрена комитетом, однако пока не была рассмотрена палатой представителей в полном составе, уточняет ТАСС. Документу предстоит пройти рассмотрение конгрессом, после чего поправка также будет иметь рекомендательный характер.
В августе американский президент Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.