В США предложили администрации рассмотреть возможность санкций против 35 россиян

Члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.

В документе указаны имена 35 россиян, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как утверждает один из авторов поправки конгрессмен Том Малиновский, в списке значатся люди, которые могут быть причастны к «нарушениям прав человека».

Согласно документу, президенту США предлагается в течение 180 дней после принятия закона предоставить заключение с подробным обоснованием того, соответствует ли кто-то из перечисленных лиц «критериям для введения санкций».

В перечне также значатся директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие.

Поправка одобрена комитетом, однако пока не была рассмотрена палатой представителей в полном составе, уточняет ТАСС. Документу предстоит пройти рассмотрение конгрессом, после чего поправка также будет иметь рекомендательный характер.

В августе американский президент Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.