Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против энергопроектов России

Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.

Как сообщает ТАСС, об этом Байден информировал лидеров конгресса в соответствующем письме.

«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в указе 14024 от 15 апреля 2021 года из-за необычайной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, создаваемой определённой пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации», — сообщил Байден.

Ранее российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».