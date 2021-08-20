Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против энергопроектов России

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RT
Президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции в отношении российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей.
Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против энергопроектов России
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом Байден информировал лидеров конгресса в соответствующем письме.

«Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленным в указе 14024 от 15 апреля 2021 года из-за необычайной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов, создаваемой определённой пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации», — сообщил Байден.

Ранее российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».

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