Путин рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2»

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Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2».
Путин рассказал о ходе строительства «Северного потока — 2»
  • Reuters

«15 км осталось по морю, всё. Можно считать, что близится к завершению», — отметил российский лидер.

Как отметил Путин, заявления о том, что «Северный поток — 2» является политическим процессом, — «заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение».

«Он на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит, и это современная, экологически чистая система. Это не пустые слова», — сказал президент России.

В апреле вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году.

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