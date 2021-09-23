Песков прокомментировал призыв конгрессменов США к новым санкциям против России

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Предложение американских конгрессменов о введении санкций против ряда российских граждан является «внутрипарламентскими упражнениями», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал призыв конгрессменов США к новым санкциям против России
  • © AP

«Это такие внутрипарламентские упражнения. Для того чтобы они были как-то формализованы и тем более активированы, им надо пройти очень длительный путь», — заявил Песков.

По его словам, в разных комиссиях конгресса есть много людей, которые «плохо разбираются в российской реальности», но при этом «не любят нашу страну».

Он добавил, что комментировать такие проекты пока рано.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.

Документу предстоит пройти рассмотрение конгрессом, после чего поправка также будет иметь рекомендательный характер.

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