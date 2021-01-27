«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры»: США и Россия обменялись нотами о продлении ДСНВ
- Владимир Путин и Джо Байден
- globallookpress.com
- © JIM WATSON/AFP
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Соединённых Штатов Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества», — говорится в сообщении.
Во время переговоров стороны обсудили «актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», в том числе возможности сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблему сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также инициативу России по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН.
«В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», — заявила пресс-служба Кремля.
Кроме того, президенты двух стран выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).
«В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — отметили в Кремле.
Российский лидер уже внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении договора между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Согласно документу, договор продлевается на пять лет — до февраля 2026 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил данный законопроект в профильный комитет палаты. Об этом сообщила пресс-служба Думы.
На сайте Белого дома также появилось сообщение о телефонных переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. Отмечается, что стороны «обсудили желание обеих стран продлить СНВ-III на пять лет».
«Два президента договорились поддерживать в будущем транспарентное и постоянное общение», — говорится в сообщении.
Глава Белого дома также поднял вопросы, касающиеся кибератак на компанию SolarWinds, сообщений о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение за убийства солдат США в Афганистане, «вмешательства» в американские выборы в 2020 году и инцидента с Алексеем Навальным.
Ранее Байден заявил, что наличие проблемных вопросов между Вашингтоном и Москвой не является поводом для отказа от продления договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Об этом американский лидер сообщил во время пресс-конференции.
«Я считаю, что мы можем действовать в интересах наших стран, как в случае с договором СНВ-III, и одновременно ясно дать России понять, что мы весьма обеспокоены её поведением, будь то ситуация с Навальным, (хакерская атака на. — RT) компанию SolarWinds или сообщения о вознаграждениях за головы американских солдат в Афганистане», — отметил Байден.
Как подчеркнул глава Белого дома, он «без малейших колебаний» поднимет спорные вопросы.
«Я попросил соответствующие учреждения обстоятельно ввести меня в курс дела по всем этим вопросам и сообщать о любых подвижках», — сообщил Байден.
- Флаги России и США
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Накануне Псаки напомнила, что ранее президент США поручил разведке изучить инциденты, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с Россией.
«На прошлой неделе мы объявили, что президент поставил перед разведсообществом задачу провести всестороннюю оценку ряда событий, включая, разумеется, хакерскую атаку на компанию SolarWinds, вмешательство России в выборы 2020 года, применение химического оружия против Алексея Навального, а также предполагаемые вознаграждения за убийство американских солдат в Афганистане. В настоящее время это поручение выполняется», — заявила она.
Клубок обвинений
Напомним, в июне прошлого года газета The New York Times, ссылаясь на анонимные источники, в том числе в разведке США, опубликовала ряд статей, в которых утверждалось, что российская сторона якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военных США и коалиции, действующей в Афганистане. При этом материалы не содержали каких-либо доказательств.
Дональд Трамп, который в то время занимал пост главы Белого дома, обвинил NYT в тиражировании «фейковых новостей» и призвал раскрыть «анонимный источник», усомнившись в его существовании. Позже Трамп сообщил, что разведка США признала недостоверной информацию о якобы причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане, а потому и не сообщила ему эти данные.
- Белый дом
- Reuters
- © Erin Scott
Опровергала эту информацию многократно и российская сторона. Как заявили в МИД РФ, статья NYT является «незатейливым вбросом».
Движение «Талибан»* также сообщило, что данные не соответствуют действительности.
Однако члены Демпартии всё равно призвали ввести санкции против России. В частности, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу MSNBC, что сделать это Вашингтон должен «немедленно».
Что же касается темы «вмешательства» России в выборы 2020 года, которую сейчас в очередной раз подняла новая администрация США, она уже неоднократно затрагивалась американским политическим истеблишментом. Однако доказательства также не представлялись.
Так, в октябре прошлого года, незадолго до начала президентских выборов в Соединённых Штатах, на тот момент директор Нацразведки США Джон Рэтклифф обвинил РФ во «вмешательстве» в электоральный процесс в Соединённых Штатах и получении данных об американских избирателях. По его словам, эта информация может быть использована, чтобы «посеять хаос и подорвать доверие к американской демократии».
Подобные обвинения звучали в адрес России и после выборов.
Так, Майк Помпео, занимавший ранее пост госсекретаря США, ещё будучи у власти, заявил в декабре, что Россия вмешивалась в американские выборы.
«Мы заставляем русских расплачиваться и призываем их прекратить эту злонамеренную деятельность. Но это настоящий вызов», — сказал он.
История подобных обвинений продолжилась, когда в начале января американские спецслужбы сообщили о возможной причастности России к кибератакам на правительственные структуры США. Тогда отмечалось, что соответствующим расследованием занимается ФБР.
Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не причастна к кибератакам на США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные обвинения «являются абсолютно голословными» и скорее есть продолжение «слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах».
Продление СНВ-III
Однако апофеозом обвинений США в адрес России стала ситуация вокруг Алексея Навального, который после прилёта в Москву из Германии был сначала задержан, а позже арестован по решению суда на 30 суток. Во ФСИН отмечали многократные нарушения испытательного срока со стороны блогера.
Соединённые Штаты потребовали освободить Навального.
Дмитрий Песков после этого заявил, что в случае с Навальным речь идёт о факте невыполнения российского закона гражданином РФ.
«Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям», — отметил он.
На фоне этого в США начались дискуссии относительно того, возможно ли продление СНВ-III в свете последних событий.
- Запуск межконтинентальной баллистической ракеты
- Reuters
- © ICBM U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley/Handout
Ранее новая администрация Соединённых Штатов неоднократно давала понять, что готова к сотрудничеству в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома заявила во время брифинга, что новая администрация США выступает за продление СНВ-III на пятилетний срок. По словам Псаки, «при имеющейся на данный момент конфронтационности в отношениях с Россией» пролонгация соглашения представляется ещё более логичным шагом. Она также отметила, что, сотрудничая с Москвой «для продвижения интересов США», Вашингтон работает «ещё и над тем, чтобы призвать её к ответу за безрассудные и враждебные действия».
В Кремле поприветствовали «политическую волю на продление» СНВ-III. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России.
«Будут ли условия совместимы»
Политолог-американист Малек Дудаков считает, что продление СНВ-III с приходом Байдена к власти было ожидаемо.
«Речь идёт о пятилетнем продлении — это хорошая новость. Пролонгация положительно повлияет на мировую стабильность и систему по контролю за вооружением», — полагает он.
В то же время аналитик отмечает, что продление СНВ-III не стоит рассматривать как первый шаг к налаживанию отношений между Россией и США. По его мнению, вполне ожидаемо, что Байден будет усиливать политическое давление на Россию по другим вопросам.
«Думаю, стоит ожидать новых санкционных решений. И если у администрации Трампа ключевой концепцией было критиковать РФ за её внешнюю политику, то Байден как раз решил сконцентрироваться на внутренней повестке», — заключил эксперт.
Аналогичной позиции придерживается и политолог Александр Асафов.
«Наверняка старые обвинения в ситуациях с Навальным, хакерскими атаками на США, «вмешательством» в американские выборы, «сговором» РФ с талибами — это ещё не все темы, которые Вашингтон хочет внести в повестку», — заметил аналитик, не исключив и введения санкций.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.