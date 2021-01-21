«Неотложная проблема»: какую политику в отношении России собирается проводить администрация Джо Байдена

Кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен сообщил американским сенаторам, что администрация Байдена готова продлить действие договора СНВ-III. При этом он заявил, что Россия — «проблема» для Вашингтона, а также сообщил, что новая администрация будет и дальше пытаться помешать строительству «Северного потока — 2». Эксперты отмечают, что при президентстве Джо Байдена отношения между США и РФ могут стабилизироваться по некоторым направлениям, однако курс Вашингтона, связанный с давлением на Россию, продолжится.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената по иностранным делам, посвящённых его назначению на пост, рассказал о внешнеполитических планах администрации избранного президента Джо Байдена и своём видении международной политики Вашингтона. Он заявил, что новая администрация будет добиваться продления Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Мы будем пытаться продлить его. Как президенту ему (Джо Байдену. — RT) придётся принять решение относительно того, на какой срок добиваться продления», — добавил Блинкен. При этом Блинкен не исключил, что Джо Байден может предпочесть продление на срок меньше максимальных пяти лет, предусматриваемых условиями договора, который истекает 5 февраля.

Напомним, Байден обещал продлить СНВ-III в ходе своей предвыборной кампании в 2020 году. Этот договор — последнее действующее соглашение между США и Россией о контроле над стратегическими ядерными вооружениями. В 2019 году Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а в 2020-м — из Договора по открытому небу (ДОН).

Несмотря на намерение администрации Байдена продлить договор о СНВ-III, разрядки в отношениях между Вашингтоном и Москвой ожидать не стоит, считают эксперты. В своём выступлении Блинкен акцентировал внимание на том, что для новой власти США российский вопрос является «проблемой».

«Проблема, которую представляет Россия в целом ряде областей, входит в число неотложных. Для новой администрации это будет одним из первостепенных вопросов», — отметил Блинкен.

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Он также сообщил, что администрация Байдена продолжит попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». По словам Энтони Блинкена, Вашингтон постарается убить своих европейских партнёров прекратить поддержку проекта, в противном случае США задействуют все доступные средства убеждения.

Кроме того, будущий глава Госдепа назвал Россию стратегическим соперником США в контексте обсуждения вопроса о закупке Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у Москвы.

«Сама идея о том, что наш так называемый стратегический партнёр заодно с одним из наших основных стратегических соперников, Россией, просто неприемлема. Думаю, необходимо посмотреть, какой результат дали существующие санкции, а затем решить, нужно ли принимать дополнительные меры», — заявил Блинкен.

Выступая перед законодателями, он также дал понять, что Вашингтон продолжит курс политики администрации Трампа в отношении Китая. По его мнению, курс жёсткой политики в отношении Китая, выбранный Трампом, был абсолютно верен, хоть и не со всеми методами его реализации он согласен.

«Существовал широкий консенсус, что экономическая либерализация в Китае приведёт к политической либерализации, но этого не произошло. Нет никаких сомнений в том, что среди всех стран мира наибольшую проблему для США представляет Китай», — отметил кандидат на пост главы Госдепа США.

Новые военачальники

В то время как в комитете по иностранным делам шли слушания по кандидатуре Энтони Блинкена, в сенатском комитете по вооружённым силам рассматривалась кандидатура на пост главы министерства обороны США. Джо Байден считает, что Пентагон должен возглавить генерал сухопутных войск Ллойд Остин. В случае утверждения его кандидатуры, Остин станет первым главой Пентагона афро-американского происхождения.

Обсуждая вопрос продления СНВ-III, Остин заявил, что контроль над стратегическими вооружениями в мире соответствует интересам Вашингтона, но в случае своего утверждения на пост министра обороны он затребует дополнительную информацию по этому вопросу.

Ллойд Остин

Reuters

© Jim Lo Scalzo

«Я в целом ознакомлен с российской программой ядерной модернизации, но не могу говорить о конкретных деталях того, соответствуют ли конкретные системы вооружений договору СНВ-III. Тем не менее я считаю, что контроль над ядерными вооружениями — в интересах США. Если меня утвердят, я затребую расширенную информацию по российской программе ядерного оружия и статусу договора СНВ-III», — сказал он.

В своей речи кандидат на пост главы Пентагона не обошёл стороной и вопрос Арктики, также привязав его к России и Китаю. По его мнению, этот континент становится регионом геополитической конкуренции.

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«Я серьёзно обеспокоен наращиванием российских вооруженных сил и агрессивным поведением России в Арктике и по всему миру. Точно так же я глубоко обеспокоен намерениями Китая в регионе», — заявил он.

Остин сообщил сенаторам, что главную угрозу для США в военном плане представляет Китай. В то же время Китай и Россия угрожают интересам Вашингтона в космосе, считает генерал.

«Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе является серьёзной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности», — заявил Остин.

Эти слова будущего главы Минобороны США прокомментировал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит», — написал он в своём Twitter.

«Суть политики вряд ли изменится»

Намерение администрации Джо Байдена сохранить внешнеполитический курс на доминирование в мире и сдерживание РФ и КНР отметили в Москве. В частности, об этом на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, которая состоялась 18 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Видно, что линия на доминирование американского государства и американского образа жизни, американского понимания жизни других стран продолжится. Сдерживание и Китая, и России, безусловно, будет фигурировать во внешнеполитической повестке дня. Они уже рассуждают, как сделать так, чтобы Россия с Китаем не объединились настолько, что будут более мощно себя чувствовать, чем сама Америка», — заявил Лавров.

Сергей Лавров

globallookpress.com

© MFA Russia

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, новые власти США, возможно, поменяют свои манеры, однако суть политики Белого дома останется прежней.

«У меня такое ощущение, что на российском направлении манеры, может быть, будут чуть-чуть более вежливыми. Но суть политики едва ли изменится. Где выгодно американцам, где они понимают, что без нас, без Китая ничего сделать не получится, там они будут вынуждены идти на какие-то договорённости», — сказал он.

При этом глава российской дипломатии подчеркнул, что приоритетом в общении с новой администрацией США должна стать «совершенно ненормальная» ситуация в сфере контроля над стратегическими вооружениями.

«Слышим о намерениях администрации Байдена возобновить с нами диалог по этой теме и в том числе постараться до истечения Договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля согласовать его продление. Будем ждать конкретных предложений, наша позиция хорошо известна, она остается в силе», — отметил Сергей Лавров.

Профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин в разговоре с RT подчеркнул, что намерение Байдена продлить действие договора СНВ-III говорит о том, что это отвечает неким интересам Вашингтона, но вовсе не свидетельствует о развороте всего остального внешнеполитического курса.

«Позитивным моментом является то, что Байден планирует продлить на некоторое время СНВ-III. Однако он делает это по той причине, что на крайне короткую перспективу это отвечает интересам США. В остальном он продолжит тотальную войну против России разными средствами и способами, включая санкции против нас по разным направлениям, в том числе против проекта «Северный поток — 2», что, безусловно, является проявлением недобросовестной конкуренции», — подчеркнул эксперт.

При этом можно ожидать, что при президентстве Джо Байдена американское военное присутствие усилится во всех точках мира, считает Александр Домрин.

В свою очередь, по мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, отношения между Москвой и Вашингтоном могут в определённой мере стабилизироваться, так как политика сдерживания не будет отменять диалога между странами.

«Если ранее демократы пытались отказать Трампу в диалоге с Путиным, то сейчас диалог между лидерами стран может быть возобновлён. Однако американская сторона попытается вести его жёстко. Несомненно, команда Байдена будет усиливать мировой либеральный порядок и формировать неблагоприятную обстановку для России. Уверен, новая администрация Белого дома введёт против РФ новые санкции, потому что Москва мешает США реализовывать свои геополитические интересы», — заключил политолог.